獨／遠百信義A13揭秘！　快速電梯、景觀高空露台、館內可「免提物輕鬆逛」

▲A13遠百信義年底即將登場，頗受矚目。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

遠百信義A13開幕在即，身為信義區第15間百貨商場，卻是遠百體系進入百貨激戰區的首間作品，雖然大小可能不敵其他遠百的百貨公司，代表性卻相當重要，遠百團隊花3、4年時間設計賣場，地下3層、地上14層的建築，「聚集人潮往上帶」是首要目標，針對採買顧客也推出「館內物流」服務，讓消費者不用大包小包擠購物。

在動線設計上，遠百信義有3部快速電梯設計，只往上不往下，將建築劃分成1到4樓、4到7樓、7到10樓3個區塊，讓人流快速往上分散，再透過各層樓電扶梯慢慢下逛，最上層14樓設有景觀餐廳和戶外吧檯，讓民眾可以遠眺大台北美景與信義區夜景，並設置有充足的陽台空間，讓消費者可以駐足瀏覽。

10樓到13則進駐威秀旗下頂級旗艦影城「MUVIE CINEMAS」，與對面的威秀影城做出區隔，包含可容納400人的巨幕廳，還有強調飯店等級服務的雙人包廂等，此外，還提供能舉行Live演唱會的場域，除了頂級的設備之外，也與金色三麥合作推出更精緻的餐點選擇。

另一個亮點便是4樓的美食街，餐飲與娛樂是遠百信義吸客的兩大特色，在台北觀光客最密集的信義區，用「台灣老街」的概念設計呈現出整個用餐區域，則是信義遠百百貨風格中的一個特色，濃濃的台灣古早味，將在信義區成為一個特殊場景，期望成為民眾與遊客的新興打卡點。

地下一樓進駐city’super超市，一樓則有鼎泰豐旗艦店，除了內用也提供「外賣專區」，精品甜點Lady M也將進駐，除了美妝與精品之外，門面也多了不少生活化的風格特色。

此外，針對服務面也提供「館內物流」，針對採買多款商品的顧客，會有存放或運送機制，減輕民眾提貨負擔，在館內也會待得更久，其目標是希望成為消費者除了家庭與工作地點之外，「能夠待得最久的地方」。

遠東集團董事長徐旭東日前已表示，遠百信義會在今年年底前開出，目前據悉開幕日為12／25，並會在前幾天開放試營運。遠百對此已表示在努力中，但開幕日期尚未定案。