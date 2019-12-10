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打火機變手拿包、棒球帽大到像安全帽　Moschino地鐵車廂辦秀超浮誇

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▲▼Moschino 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲名模Joan Smalls戴巨大的棒球帽、嘻哈風金鍊子、手拿超大的打火機包，集Moschino早秋代表設計於一身。（圖／達志）

記者陳雅韻／綜合報導

義大利時裝品牌Moschino於紐約交通博物館（New York Transit Museum）舉辦2020早秋大秀，模特兒穿梭在地鐵車廂中，展示鬼才設計師Jeremy Scott新作，印入眼簾的是超大的棒球帽、巨無霸尺寸的羽絨衣、大量的嘻哈風金鍊子，配上淑女風套裝、運動服或迷彩衣，讓人驚呼90年代風潮又回來了。

▲▼Moschino 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲巨無霸尺寸的羽絨衣引起熱議。（圖／達志）

男、女模特兒身上的超級Oversize亮色羽絨衣，還有那大到像安全帽的棒球帽，是否似曾相似？只是一切都放大了，Jeremy Scott曾經在紐約Pratt唸書，懷念年輕時候地鐵的吵雜、年輕人在路上和夜店鬼混的日子，以此為靈感，重新勾起你我對90年代哈林區嘻哈時尚的回憶，網友直呼根本是專為饒舌歌手設計的系列，但也有人直指「很過時」。

▲▼Moschino 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲迷彩圖騰也是Moschinio早秋重點，配上皮草披肩更浮誇。（圖／達志）

不論時尚迷是否埋單，設計師Jeremy Scott無疑又再次成功聚焦，光是配件討論度就夠火熱，像名模Joan Smalls拿的巨大手拿包竟是打火機造型，而身著珠飾晚禮服的模特兒竟提著收音機造型的箱型包，只有Moschino能超越自我了。

▲▼Moschino 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲名模Stella Maxwell即使是淑女風格的套裝，也少不了嘻哈風的金鍊子與超大金錶。（圖／達志）

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MOSCHINO
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