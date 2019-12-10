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全台唯一「浪漫鐘樓星巴克」12／25開幕　台中麗寶Outlet二期登場

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▲台中麗寶Outlet Mall二期。（圖／麗寶提供）

▲台中麗寶Outlet Mall二期，進駐特色星巴克。（圖／麗寶提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期位於桃園高鐵站旁的華泰名品城話題正熱，緊接著位於台中的麗寶Outlet Mall二期，也即將在12／25開始試營運，在二期開幕後，總營業面積達到5萬坪，以北義避暑勝地「科莫湖」街道設計為概念，室內迴廊採挑高拱廊設計，無論晴雨都能購物，且全台唯一「鐘樓式建築」星巴克也即將在12／25當天見客！

▲台中麗寶Outlet Mall二期。（圖／麗寶提供）

▲台中麗寶Outlet Mall二期採用拱廊與大片天窗設計。

結合摩天輪樂園與購物Outlet的台中麗寶，斥資30億元興建二期商場，預計在12／25開放部份試營運，漸漸擴大購物版圖，一、二期商場面積加總起來近5萬坪，合計約280間店舖，與「海線」的三井台中港Outlet分庭抗禮。

麗寶Outlet Mall表示，二期商場將進駐多家全台獨家店，包括PUMA KIDS Outlet、Nike Swim等，其中還另有「台中獨家」品牌共約40個，還有不少娛樂業種，如知名文創Wooderful Life在二期規劃7大體驗區，超過50種木製設施，並提供商品販售、DIY體驗及木育森林，另有主打1：2.3黃金比例螢幕的SHOWTIME秀泰影城，配備商務艙等級座椅，以及湯姆熊歡樂世界中部最大主題旗艦店，搭乘專屬Mini Train小火車更能輕鬆暢遊麗寶Outlet Mall全區。

▲台中麗寶Outlet Mall二期。（圖／麗寶提供）

▲台中麗寶Outlet Mall二期。（圖／麗寶提供）

星巴克也在二期打造鐘樓主題特色店「鐘樓門市」，室內有獨特的八角型展演吧台設計，加上挑高超過13米的空間，搭配特色吊燈，讓在店內喝咖啡的消費者宛如到歐洲一般的悠閒。

▲台中麗寶Outlet Mall二期。（圖／麗寶提供）

業者表示，二期商場以北義避暑勝地「科莫湖」街道設計為概念，除了部分戶外走道外，還有大片室內挑高拱廊設計，建築外觀則以期的義大利「菲諾港」多彩特色為發想，預計將在12／25試營運後，會成為中部地區的打卡熱點。

關鍵字：

星巴克, 鐘樓, 台中, 麗寶, Outlet
fashion.net

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