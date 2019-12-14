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現在知道還不晚！7個容易發胖壞習慣，第5個超難戒

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▲▼ 現在知道不晚！7個容易發胖壞習慣 。（圖／翻攝自Pinterest）

▲不想發胖，認真管住嘴很重要。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯 / Lily

明明吃不多也有動，怎麼體重不降反升，到底哪個環節出了問題？從日常習慣來一一檢視，現在知道離「變瘦」又更進一步了！


1.吃太多重口味食物

許多人就愛吃重口味食物，無形中攝取過量的糖分、油脂和鈉，這樣會加重腎臟負擔，甚至引發水腫，水分滯留在體內，當然瘦不下來。

▲▼ 現在知道不晚！7個容易發胖壞習慣 。（圖／翻攝自Pinterest）

2.吃東西速度太快

有時候一忙起來，用餐時間不固定，常常太餓才開始進食，容易吃東西太快導致腹脹，甚至有時沒辦法讓大腦感受到飽足感，站起來才發現吃到撐，長久下來不定時定量，肥胖也是必然。

▲▼ 現在知道不晚！7個容易發胖壞習慣 。（圖／翻攝自Pinterest）

3.準備零食就怕餓著

許多上班族都有這個通病，桌上或是抽屜都有準備零食的習慣，一累起來或是下午放空時，就會拿起零食猛嗑，就是嘴饞。這種無意識的進食方式，一定要趕快戒掉。

4.上班久坐不動

有時候辦公室坐一天，又有翹腳的壞習慣，都會導致下半身血液循環不良，導致雙腿變粗。太冷或太熱都懶得出門吃飯，活動量減少更容易囤積下半身脂肪。

▲▼ 現在知道不晚！7個容易發胖壞習慣 。（圖／翻攝自Pinterest）

5.把飲料當成水來喝

喜歡喝飲料是現代人通病，要知道飲料並不是水，水分攝取不足會使鹽分緊緊鎖在身體裡，排尿量變少，體重當然直線上升。

6.靠吃東西來紓壓

很多人緊繃一天，下班的嗜好竟是大吃特吃，但太晚吃東西容易發胖，如果一定要吃，盡量把分量移到白天，這樣比較容易消耗熱量。

▲▼ 現在知道不晚！7個容易發胖壞習慣 。（圖／翻攝自Pinterest）

7.減重永遠是明天的事情

想要變瘦，也下定決心想變瘦，但是執行力太差，導致減肥永遠從明天開始，收藏了無數減重食譜和女星變瘦的妙招，但都僅只是想想而已，從未付諸行動。

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關鍵字：

發胖, 減重, 瘦身, 減肥, 習慣
fashion.net

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