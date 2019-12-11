Jennie機場抗0度低溫扮成「小熊」　下機跑活動露酥胸超級辣

▲Jennie扮成「小熊」搭機。（圖／翻攝Jennie IG）



記者張妤瑄／台北報導

南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie，公開亮相總是穿得超辣，但本周一（12／9）晚間搭機前往北京時，她難得將自己包成一隻熊，穿著LOEWE丹寧套裝當睡衣上機，並戴著泰迪熊圍巾帽保暖，以抵禦目前夜間已達0度C的首爾低溫。

▲首爾目前入夜低溫平均0度左右，Jennie搭機包成小熊樣禦寒。（圖／翻攝Jennie IG）



Jennie這套「睡衣」十分童趣，配件絕對是畫龍點睛最重要的一筆，除了有泰迪熊圍巾帽，能讓她隨隨便便就可愛值爆表之外，她手上也拎著小熊圖愛的包款作點綴，渾身散發「吃可愛長大」的童趣風格。

▲Jennie的「小熊」機場時尚，配件是畫龍點睛之筆。（圖／翻攝Jennie IG）



此行為了到北京參加Gentle Monster活動的她，扮俏皮小熊之餘，更是不忘戴上墨鏡，更能放開裝可愛。搭上飛機後，Jennie將泰迪熊帽子脫下，連拍多個限時動態與粉絲們道晚安，更俏皮吐舌眨眼，用可愛的鬼臉再度給粉絲們一波甜蜜爆擊。

▲Jennie上機後，脫掉小熊帽子，吐舌眨眼對粉絲們道晚安。（圖／翻攝Jennie IG）



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到了力挺Gentle Monster活動環節時，Jennie又變身成為大家熟悉的辣妹，黑白拼接的蝴蝶結亮片洋裝超級低胸，大方展現小女人的性感酥胸，實在超會撩。

▲Jennie出席活動時穿低胸洋裝，露出小女人酥胸，實在是超火辣。（圖／翻攝Jennie IG）