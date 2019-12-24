fb ig video ETtoday search mobile

HOT・Stuff／MJ相機包之後的下一個爆款　「復古圓珠釦」小包超搶眼

> >

▲▼ 。（圖／翻攝MARC JACOBS IG）

▲MARC JACOBS早春推出新款包The Vanity。（圖／翻攝官方IG）

記者張妤瑄／台北報導

如果說「相機包」是MARC JACOBS（MJ）創下的品牌經典，那麼下一個品牌爆款可能是The Vanity復古長型圓珠釦小包！The Vanity是2020早春全新包款，長方形的包身與相機包變形款Hot Shot大小相似，但在外觀上有兩顆大大的復古圓珠釦加持，特色明確，絕對能打中超多迷妹的心。

▲▼ 。（圖／翻攝MARC JACOBS IG）

▲The Vanity最大特色就是大大的復古風格圓珠釦。（圖／翻攝官方IG）

復古圓珠釦可視為「媽媽年輕時代」的流行，但近年時尚圈大吹復古風潮，圓珠釦元素或多或少又被用上，最具代表性的是COACH先前推出的Kisslock系列，不過論外型來說，沒像MJ將圓珠釦放這麼大以凸顯特色。

▲▼ 。（圖／翻攝MARC JACOBS IG）

▲復古風格圓珠釦近年來慢慢又在時尚舞台中見到，但從來沒見過如此巨大的「放大版圓珠釦」。（圖／翻攝官方IG）

回到主角The Vanity身上，重點細節除了圓珠釦以外，包身上的金色短鍊帶，更是畫龍點睛之筆，讓復古造型有了更奢華的模樣。不過實際上The Vanity附一款細皮革背帶，背上身別有優雅韻味；夾層設計採用拉鍊，更易開闔使用。

▲ MARC JACOBS The Vanity 2020早春。（圖／MARC JACOBS提供）

▲ MARC JACOBS The Vanity 2020早春。（圖／MARC JACOBS提供）

▲The Vanity附肩背皮帶，能上肩變成斜背包；金屬鍊帶則是奢華裝飾，用以畫龍點睛。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

該系列目前以光滑亮面牛皮材質為主，除有推出古墨黑、柔軟沙、硃砂紅、玫瑰粉、橄欖綠的單一色系之外，更推出一款黑底花卉圖騰的款式，搭配早春女裝，更能在著裝上巧妙呼應春意盎然的天氣。

▲ MARC JACOBS The Vanity 2020早春。（圖／MARC JACOBS提供）

▲ MARC JACOBS The Vanity 2020早春。（圖／MARC JACOBS提供）

▲▼ 。（圖／翻攝MARC JACOBS IG）

▲The Vanity目前有單一色系也有黑底花卉圖騰款，售價NT$22,900元。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOT Stuff, MARC JACOBS, MJ
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

范冰冰靠「超長領巾」巧妙遮大肚　靠錐子臉就能打

范冰冰靠「超長領巾」巧妙遮大肚　靠錐子臉就能打

王陽明爆內幕：原本我要上《追我吧》　跑COACH趴憶高以翔，半夜就知道消息

王陽明爆內幕：原本我要上《追我吧》　跑COACH趴憶高以翔，半夜就知道消息

Fun・聖誕／穿醜毛衣過節才應景？　英國皇室全家都跟風

Fun・聖誕／穿醜毛衣過節才應景？　英國皇室全家都跟風

一分鐘「弓箭步」運動效果比深蹲強10倍　練習三天下腹瘦1公分 「奇蹟食譜」大公開　跟著吃7天，不運動也能減重8公斤 處女座找Mr.Right也龜毛　4星座享受單身，完美才想愛 Fun・聖誕／精品皮件萬元有找！糖果、漸層色超可愛　小資女的禮物有著落啦 HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟好精緻 許老三「跩臉開腿」拍時尚片！超齡表現網驚：國際巨星小S基因 「時間比錢貴1萬倍」　年過30歲，不知道會很後悔的8個人生提醒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面