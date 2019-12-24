HOT・Stuff／MJ相機包之後的下一個爆款　「復古圓珠釦」小包超搶眼

▲MARC JACOBS早春推出新款包The Vanity。（圖／翻攝官方IG）



記者張妤瑄／台北報導

如果說「相機包」是MARC JACOBS（MJ）創下的品牌經典，那麼下一個品牌爆款可能是The Vanity復古長型圓珠釦小包！The Vanity是2020早春全新包款，長方形的包身與相機包變形款Hot Shot大小相似，但在外觀上有兩顆大大的復古圓珠釦加持，特色明確，絕對能打中超多迷妹的心。

▲The Vanity最大特色就是大大的復古風格圓珠釦。（圖／翻攝官方IG）



復古圓珠釦可視為「媽媽年輕時代」的流行，但近年時尚圈大吹復古風潮，圓珠釦元素或多或少又被用上，最具代表性的是COACH先前推出的Kisslock系列，不過論外型來說，沒像MJ將圓珠釦放這麼大以凸顯特色。

▲復古風格圓珠釦近年來慢慢又在時尚舞台中見到，但從來沒見過如此巨大的「放大版圓珠釦」。（圖／翻攝官方IG）



回到主角The Vanity身上，重點細節除了圓珠釦以外，包身上的金色短鍊帶，更是畫龍點睛之筆，讓復古造型有了更奢華的模樣。不過實際上The Vanity附一款細皮革背帶，背上身別有優雅韻味；夾層設計採用拉鍊，更易開闔使用。

▲The Vanity附肩背皮帶，能上肩變成斜背包；金屬鍊帶則是奢華裝飾，用以畫龍點睛。（圖／品牌提供）



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該系列目前以光滑亮面牛皮材質為主，除有推出古墨黑、柔軟沙、硃砂紅、玫瑰粉、橄欖綠的單一色系之外，更推出一款黑底花卉圖騰的款式，搭配早春女裝，更能在著裝上巧妙呼應春意盎然的天氣。

▲The Vanity目前有單一色系也有黑底花卉圖騰款，售價NT$22,900元。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

