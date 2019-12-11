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YSL全新星鑽蜜唇膏掀暴動　超美夾心有如流星吻上雙唇

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▲▼YSL全新星鑽蜜唇膏掀暴動。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲明年即將推出的重量級唇膏，未上市先轟動。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

2020年YSL即將推出超強重量級唇膏，以星鑽夾心的蜜唇膏，在日本尚未推出以掀起暴動，潤閃爍顯色美感，獨家雙層夾心科技，外層為柔嫩美色，內芯則是為極致閃耀的星鑽設計，一抹瞬間就像為雙唇穿上最炫耀的鑽石禮服。

▲▼YSL全新星鑽蜜唇膏掀暴動。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲閃亮唇膏蓋設計和內層星鑽夾心相呼應。

YSL全新推出的情挑誘吻星鑽蜜唇膏，以經常出現在秀場的搖滾星星圖案為靈感，全新唇膏兼具水潤顯色以及極致閃耀的豐唇效果，讓YSL女人在勇敢追愛之外，擁有美麗唇色並且閃耀著完美自在的星鑽光，成為對方獨一無二的那顆星。


▲▼YSL全新星鑽蜜唇膏掀暴動。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲內層為星星形狀夾心，可愛又時髦。

內層的星星設計，宛如流星輕吻上了雙唇。極細緻光澤在擦上瞬間，輕柔包覆唇瓣，同時釋放顯白粒子，完美折射周圍光線，打造超顯白的光潤美唇。

全新星鑽蜜唇膏一口氣推出12款色號，其中日韓訂貨量最多，預計也是未來熱賣主打色，分別為#02紗野暗紅、#10微光玫夢、#11莓好叛逃、#12嗆辣明星等4個色號。

▲▼YSL全新星鑽蜜唇膏掀暴動。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲#02紗野暗紅。

▲▼YSL全新星鑽蜜唇膏掀暴動。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲#10微光玫夢。

▲▼YSL全新星鑽蜜唇膏掀暴動。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲#11莓好叛逃。

▲▼YSL全新星鑽蜜唇膏掀暴動。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲#12嗆辣明星。

全新 情挑誘吻星鑽蜜唇膏​  2020.01.01 正式上市

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關鍵字：

ysl, 星鑽蜜唇膏, 夾心, 星星, 唇膏
fashion.net

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