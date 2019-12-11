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日本@cosme 2019年度各類底妝Top 1　氣墊粉餅冠軍由開架品牌拿下

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▲日本@cosme 2019年度底妝Top 1。（圖／z翻攝IG）

▲日本美妝指標網站@cosme今年度排行榜出爐，氣墊粉餅冠軍竟由開架品牌搶下。（圖／翻攝IG@yui_kanno）

記者張毓容／台北報導

日本指標性美妝網站「@cosme」每到年底都會評比出當年度美妝排行榜，能夠上榜的都是萬中選一、人氣口碑都兼具的絕佳好物。2019年度大賞已公佈，下面幫大家匯集從粉底液、氣墊粉餅到蜜粉等各類別底妝產品的Top 1名單，快來看看你有沒有錯過其中的厲害底妝品？

粉餅類Top 1：資生堂心機星魅輕羽粉餅

粉餅類第一名由一直持續默默熱賣的資生堂（東京櫃）心機星魅輕羽粉餅拿下，輕盈平滑的慕絲質地，粉質細緻好推勻，有遮瑕度，又不會太厚重，在PTT、Dcard美妝板上都擁有眾多好評，最多人稱讚的就是剛上是能修飾毛孔的霧面妝感，出油後則會變為漂亮的奶油肌。

▲SHISEIDO 心機星魅輕羽粉餅，SPF25/PA++，NT$1,400。

粉底液類Top 1：蘭蔻零粉感超持久粉底

2019年度榮登@cosme粉底液霸主的就是被網友封為「神級底妝」的蘭蔻零粉感！就算沒用過的人，對它也絕對不陌生，網上好評推薦隨便一搜一大把，幾乎是用過的都大推，微霧光的妝效質感非常美，能自然修飾小瑕疵，持妝力也優秀，甚至有「真的0粉感」「越晚妝越美」「絕對一生推的粉底」的評語，不論油肌或乾肌都擁有大批死忠粉絲，出現在美妝板網友推薦粉底名單的頻率高到想不認識它都不行。

▲蘭蔻 零粉感超持久粉底，SPF38/PA+++，NT$2,000。

氣墊粉餅類Top 1：MISSHA M氣墊粉餅（Pro Cover）

這款有著優雅半霧面妝感的MISSHA氣墊粉餅，是一款結合了隔離、防曬、遮瑕、粉底和美容精華等多功能型氣墊，擁有高度遮瑕效果，氣墊粉撲很細緻柔軟，能讓粉底均勻附著，並打造出完美妝效，還有日本網友大讚「即使待在拉麵店裡3、4個小時，也沒有脫妝！」

▲日本@cosme 2019年度底妝Top 1。（圖／翻攝IG）

▲MISSHA M氣墊粉餅（Pro Cover），SPF50/PA+++，日幣1,500(未稅)。（圖／翻攝IG@missha.beauty）

而除了粉底產品外，底妝前必備的隔離妝前乳類Top 1是PAUL & JOE的經典明星商品「糖瓷絲潤隔離乳S（SPF15/PA+）」獲選；蜜粉類Top 1則是由一直備受推崇的黛珂「裸光絲柔蜜粉（2019更新版）」拿下，好評原因大多為「粉質非常細緻」「能打造自然卻有光澤的肌膚，而且沒有粉感」等。

▲日本@cosme 2019年度底妝Top 1。（圖／翻攝@cosme網站）

▲隔離妝前類和蜜粉類Top 1都由經典人氣商品拿下。（圖／翻攝@cosme網站）

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 底妝, 底妝品, @cosme, 美妝網站, 日本, 粉底, 粉底液, 氣墊粉餅, 隔離, 妝前乳, 蜜粉, 年度, 排行榜, 排行, 美妝大賞
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