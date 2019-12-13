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痘痘冒出來再治就晚了！皮膚科醫師傳授3招　養好肌底根除花臉危機

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▲皮膚科醫師撫痘3招 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲其實痘痘不是突然冒出來的，等到長痘後再來治痘只是治標不治本。（圖／翻攝IG@goodal_official、@yoonara_mood）

記者張毓容／台北報導

你是不是也有重要約會前一天突然冒痘的經驗？或是不分一年四季總是被痘痘困擾？其實痘痘不是突然冒出來的，而是你的肌膚裡潛藏著許多痘痘伏兵，等到冒痘後再治療只是治標不治本，還可能留下痘疤。

不同的長痘階段要用不同的處理方式，打好肌底，才能真正的治本！皮膚專科吳明穎醫師從長痘前到長痘後，分階段教你認識三個痘痘錯誤認知，傳授撫痘三招，不只解決現成的痘痘問題，也幫助肌膚健康運作，讓痘痘全程都隱形。

1.痘痘前期：穩定角質層打造健康膚質

原來長痘痘不只是因為過度出油？吳明穎醫師指出，肌膚太油只是長痘的原因之一，如果皮膚最外層的天然屏障—角質層及皮脂膜沒有好好運作，老廢角質異常代謝進而堵塞毛孔，就會生成粉刺和痘痘。

醫師建議選擇洗面乳時，痘痘肌可以選擇溫和的潔淨成分才不會過度刺激肌膚，像以胺基酸界面活性劑為基底的洗面乳，幫助維持角質層和皮質膜正常運作，呵護脆弱的痘痘肌；或是搭配針對痘痘問題的成分，如甘草酸配方，幫助穩定肌膚，養成不易冒痘的健康膚質。

▲皮膚科醫師撫痘3招 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲薇佳 微晶3D全能洗顏霜，100g，NT$399。（圖／品牌提供）

薇佳微晶3D全能洗顏霜含有30%高濃度「胺基酸」洗淨成分，並添加辣木籽萃取、深海微生物多醣，可增加洗後肌膚的保濕度、提升肌膚防護力。

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2.痘痘醞釀期：雙效控管粉刺與痘痘

你知道粉刺是痘痘的前身嗎？當粉刺生成時，你就已經身處於「長痘醞釀期」了，所以應該雙效控管粉刺與痘痘，才能真正做到把痘痘「斬草除根」。而粉刺的形成與痘痘一樣，都是因為皮脂分泌旺盛，且毛孔被異常代謝的角質堵塞，若放任不管，痤瘡桿菌增生造成局部發炎，粉刺就會變成紅腫痘或化膿痘。

想要真正根除痘痘問題，醫師建議也要將粉刺問題考量進去，不只長痘時要選用抗痘產品，長粉刺時就可以早期介入治療。市面上可選用的成分有三大重點：第一，可選用符合政府規定2%以下水楊酸的成分產品，代謝老廢角質，溫和掃除粉刺問題；第二是選擇能夠安撫腫痘的產品，例如硫配方成分，能撫平有問題的紅痘痘；第三在抗痘同時也別忘記注重肌膚的保濕，例如含有神經醯胺的產品，能增加保水度、減少水分散失，讓角質層及皮脂膜更健康。

▲皮膚科醫師撫痘3招 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲自白肌 微分子玻尿酸保濕修護精華水，250ml，NT$380。（圖／品牌提供）

添加微分子玻尿酸與防禦型3大神經醯胺，分子小能快速吸收，深入肌底深層補水，同時提昇皮膚表層屏障功能有效平衡肌膚環境，增強防禦力，保濕修護1瓶完成，再現彈潤透亮好膚質。

▲皮膚科醫師撫痘3招 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲護妍天使 集中抗痘凝膠，10g，NT$270。（圖／品牌提供）

添加2%水楊酸、神經醯胺，有效治痘濃度的親膚配方，可溫和掃除肌底瑕疵，並加強保濕，減緩痘肌敏弱不適，且能有效淡化痘印，掃除肌膚不勻瑕疵。

3.痘痘爆發期：痘痘貼不只遮醜，更能隔絕髒污

你以為長痘痘時貼痘痘貼只是為了遮掩嗎？醫師說明「痘痘貼可以隔絕外界髒污，保護痘痘不受二次感染，還能加快復原速度。」適用時機是在痘痘產生開放性傷口且未嚴重感染時。此外，在意美觀的人可以選擇輕薄且接近膚色的霧面款式，上妝後就可以讓紅腫痘痘輕鬆隱形！

▲皮膚科醫師撫痘3招 。（圖／翻攝IG、品牌提供）
▲護妍天使 隱形痘痘貼，日用/夜用皆為24入，NT$130；綜合36入，NT$179。（圖／品牌提供）

半透明近似膚色的0.01cm超薄邊，能服貼肌膚不易察覺，上妝也輕鬆，且透氣防水，能隔絕外部汙染，讓痘痘瞬間隱形、好得快。

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