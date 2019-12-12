風.LUXURY／英軍80歲噴火戰機完成環球之旅　飛行員戴的IWC是這只

▲飛行員Steve Boultbee Brooks與Matt Jones成功駕駛銀翼噴火式戰機，完成為期4個月的環球之旅。（圖／品牌提供，下同）

記者陳雅韻／台北報導

由瑞士名錶IWC（萬國表）贊助的銀翼噴火戰機（Silver Spitfire）最長的飛行計畫，從8月5日起從英國出發，進行80年來第一次單機環球飛行，中途曾短暫停留台灣1晚，已於12月5日成功完成任務抵達英國Goodwood，飛行員Steve Boultbee Brooks與Matt Jones戴著IWC噴火戰機飛行員世界時區腕錶，接受英雄式歡迎，駕著老古董、面對天候等不確定因素，著實是項大挑戰！

▲銀翼噴火式戰機於12月5日返回英國，獲得英雄式歡迎。

▲已有80年歷史的噴火戰機（中）翱翔天際，是飛行迷矚目焦點。

向英國傳奇戰鬥機設計師劃時代的工程技藝致敬，一直是IWC品牌重要的DNA之一，1948年起便開始生產靈感源自馬克十一儀表的飛行錶，供英國皇家空軍使用。今年首度將自製的69000型系列計時機芯、82000型系列自動機芯整合到飛行員腕錶中，2款複雜功能錶也再進化，機芯全面升級，壯大噴火戰機系列聲勢。

▲噴火戰機飛行員世界時區腕錶「最長的飛行」特別版417,000元。

駕駛80年歷史噴火戰機完成環球任務的2位飛行員，正是戴著全球限量250只的噴火戰機飛行員世界時區腕錶「最長的飛行」特別版翱翔天際，只要透過錶圈上的旋轉機制就能設定不同時區，時針、24小時顯示和日期同時自動調整，且整體功能配置清晰易辨，方便飛行員操作與閱讀。

▲噴火戰機飛行員計時腕錶（左）193,000元，噴火戰機大型飛行員萬年曆腕錶944,000元。

另一款複雜功能錶為噴火戰機大型飛行員萬年曆腕錶，同樣限量250只；而適合日常佩戴的計時碼錶與自動腕錶，均換上新機芯強化內在，特別是兩者錶殼分別縮減至41mm與39mm，想戴帥氣飛行錶的女性也能駕馭。

▲噴火戰機飛行員自動腕錶148,000元，錶背刻有噴火戰機圖案。