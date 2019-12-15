韓女團AOA澯美回歸秀出蜜大腿、螞蟻腰　免挨餓減肥法讓你秒瘦不復胖

AOA最近終於時隔許久在前幾天回歸啦！而團內年紀最小、身材原本肉肉的澯美不只減肥成功、不復胖，最近更是在自己的youtube頻道分享了自己減肥的小訣竅～

STEP 1：間歇性斷食

澯美表示自己使用間歇性斷食，不只比較不容易復胖，對於身體的傷害也比較小～

#5：2斷食法

將一周7天中不連續的2天作為斷食日，斷食期女生可以攝取500大卡的食物，男生可吃600大卡。一週中五天維持正常飲食，其餘兩天則是輕斷食日，但斷食日不能連續兩天，必須分開進行，例如可選擇周一和周四斷食。斷食日並不代表毫不進食，而是攝取平日熱量的四分之一，一天熱量攝入大約為500卡路里。

#16：8斷食法

PM 7:00~AM 11:00

將一天24小時分為8小時進食期和16小時斷食期，一天中需有16小時是完全不攝取熱量、食物，而8小時的禁食期則可以隨意吃～不過澯美也提醒大家，隨意吃不代表可以攝取過量炸物、甜食等高熱量「食品」，而是要攝取正常、一般的「食物」！

STEP 2：塑身運動

＃暖身

首先是運動前的暖身！暖身除了讓筋骨、肌肉拉伸，比較不容易受傷之外，做好暖身運動還能夠幫助後續的減肥更有效燃脂！

＃肩頸拉伸

接著從上半身開始做動態塑身運動～可以找一面牆或柱子，將一側的小手臂平壓在牆上，下半身成弓箭步往前伸展，讓肩頸的肌肉放鬆、拉開肩胛骨和肩膀處筋骨～可以避免斜方肌過度增長導致虎背、厚肩等問題！這組動作一側拉身15秒～

#腿部拉伸

接著一樣先拉伸～以單膝呈跪姿，並用前腳同側的手肘撐住膝蓋向前推，後腿則用同側手往後拉著延伸，這樣能夠讓腿部得到最大程度的伸展，讓腿型變得更修長，也幫助腿部肌肉放鬆～這組動作一腳拉伸3-4次，每次做15-20個～

＃臀橋

最後就是能夠幫助練核心，又同時能瘦小腹、瘦臀部的「臀橋」運動！一開始先成躺姿，並將雙膝彎曲，接著用臀部、腹部發力，抬升下半身，並讓身體從胸口到膝蓋呈一直線，才不會傷害到脊椎～這一組動作每組做10次，每天做3組～

文／美人圈 圖／翻攝自IG@chanmi_96a、네이버포스트、小紅書＠魔美輕斷食、Youtube@찬미찬미해 likeCHANMI

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