fb ig video ETtoday search mobile

韓女團AOA澯美回歸秀出蜜大腿、螞蟻腰　免挨餓減肥法讓你秒瘦不復胖

> >

AOA最近終於時隔許久在前幾天回歸啦！而團內年紀最小、身材原本肉肉的澯美不只減肥成功、不復胖，最近更是在自己的youtube頻道分享了自己減肥的小訣竅～

▲澯美減肥。（圖／美人圈）

STEP 1：間歇性斷食

澯美表示自己使用間歇性斷食，不只比較不容易復胖，對於身體的傷害也比較小～

▲澯美減肥。（圖／美人圈）

#5：2斷食法

將一周7天中不連續的2天作為斷食日，斷食期女生可以攝取500大卡的食物，男生可吃600大卡。一週中五天維持正常飲食，其餘兩天則是輕斷食日，但斷食日不能連續兩天，必須分開進行，例如可選擇周一和周四斷食。斷食日並不代表毫不進食，而是攝取平日熱量的四分之一，一天熱量攝入大約為500卡路里。

#16：8斷食法
PM 7:00~AM 11:00

將一天24小時分為8小時進食期和16小時斷食期，一天中需有16小時是完全不攝取熱量、食物，而8小時的禁食期則可以隨意吃～不過澯美也提醒大家，隨意吃不代表可以攝取過量炸物、甜食等高熱量「食品」，而是要攝取正常、一般的「食物」！

STEP 2：塑身運動

＃暖身 

▲澯美減肥。（圖／美人圈）

首先是運動前的暖身！暖身除了讓筋骨、肌肉拉伸，比較不容易受傷之外，做好暖身運動還能夠幫助後續的減肥更有效燃脂！

＃肩頸拉伸 

▲澯美減肥。（圖／美人圈）

接著從上半身開始做動態塑身運動～可以找一面牆或柱子，將一側的小手臂平壓在牆上，下半身成弓箭步往前伸展，讓肩頸的肌肉放鬆、拉開肩胛骨和肩膀處筋骨～可以避免斜方肌過度增長導致虎背、厚肩等問題！這組動作一側拉身15秒～

#腿部拉伸

▲澯美減肥。（圖／美人圈）

接著一樣先拉伸～以單膝呈跪姿，並用前腳同側的手肘撐住膝蓋向前推，後腿則用同側手往後拉著延伸，這樣能夠讓腿部得到最大程度的伸展，讓腿型變得更修長，也幫助腿部肌肉放鬆～這組動作一腳拉伸3-4次，每次做15-20個～

＃臀橋 

▲澯美減肥。（圖／美人圈）

最後就是能夠幫助練核心，又同時能瘦小腹、瘦臀部的「臀橋」運動！一開始先成躺姿，並將雙膝彎曲，接著用臀部、腹部發力，抬升下半身，並讓身體從胸口到膝蓋呈一直線，才不會傷害到脊椎～這一組動作每組做10次，每天做3組～

文／美人圈　圖／翻攝自IG@chanmi_96a、네이버포스트、小紅書＠魔美輕斷食、Youtube@찬미찬미해 likeCHANMI

【延伸閱讀】

日本整骨師3步「瘦小臉」淋巴按摩術！只需3分鐘，血液循環變好、養成不易水腫體質(beauty美人圈)

只需三招虐出「川字腹肌」！韓國健身教練馬甲線運動，瘦腹、縮臀，一個月就有小蠻腰！(beauty美人圈)

「腳踝粗」是下半身顯胖元兇！一天5分鐘瘦腳脖子運動，一週小腿有感變超細！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

AOA, 澯美, 減肥, 瘦身, 運動, 斷食, 食譜
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

屈臣氏年度10大暢銷保養品排行　網友最愛開架精華、百元化妝水都上榜

屈臣氏年度10大暢銷保養品排行　網友最愛開架精華、百元化妝水都上榜

老佛爺愛貓「邱比特」推出寫真集　卡爾親自掌鏡，收藏專屬兩人的親密回憶 暮光女僅用香奈兒外套遮「重點部位」　霸氣裸上身連外媒都震驚 現在知道還不晚！7個容易發胖壞習慣，第5個超難戒 日本男性票選「女生最讓人反感的20種特徵」　娃娃音、「照騙」都不行 從指尖跟上潮流！2020年度色「經典藍」光療美甲10款推薦 日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖 韓妞免動刀的超挺鼻影修容法　太塌、太短5種常見困擾都有救

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面