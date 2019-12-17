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星巴克12／20限定耶誕派對新品大公開　全品85折再「買一送一」

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▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克12／20耶誕購物派對來啦，僅此一天品項85折喔。（圖／星巴克提供、記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

一年一度的星巴克耶誕購物派對將在12／20舉行，當天限定一日店內全品項商品除了提供85折優惠之外，單筆消費折扣後滿500元，還會再加送「咖啡好友分享券」，可在隔日兌換咖啡買一送一的好康，近期星巴克也推出最新飲品與包裝食品，很有耶誕風格的外型讓你爽買過節。

▲▼星巴克,星巴克咖啡,星巴克買一送一。（圖／記者許力方攝）

12／20即將迎來星巴克產品回饋最高的「耶誕購物派對」，當天在店內的陳設商品，全品項祭出85折優惠（飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值除外），日前發表的耶誕系列包括馬克杯、保溫杯、購物袋等新品也在優惠之列。

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

且當天消費還有滿額贈優惠，單筆折扣後消費滿500元，即可獲得「咖啡好友分享券」，而且還可以累送，還不趕快趁這兩天去門市鎖定單品！但要注意優惠兌換期限為耶誕購物派對隔日起，至2020／1／12止，單次消費僅限使用1次，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠。

近期星巴克也推出耶誕新飲品與包裝食品，可以在購物派對與使用買一送一券時嚐鮮，享受一下節慶氛圍。

耶誕雪人巧克力那堤　售價150元起
結合星巴克經典摩卡醬、巧克力醬與濃縮咖啡，倒入現蒸的香醇牛奶，濃郁甜美的滋味正是耶誕的暖心祝福，最後裝飾以鮮奶油及白巧克力耶誕雪人，滿滿節慶風超可愛！

▲星巴克12／20耶誕購物派對。（圖／星巴克提供）▲星巴克12／20耶誕購物派對。（圖／星巴克提供）

酸奶洋蔥爆米花派對包　售價480元
內含550公克的爆米花，裹糖的蘑菇狀爆米花撒上兼具微酸法式優格奶香與香氣十足的洋蔥粉調味，甜香酸鹹滋味很有感。

▲星巴克12／20耶誕購物派對。（圖／星巴克提供）

咖啡焦糖爆米花派對包　售價480元
內含750公克的爆米花，氣炸少油製程的爆米花均勻裹上大人小朋友都愛的美式經典咖啡焦糖，又香又甜很耐吃。

▲星巴克12／20耶誕購物派對。（圖／星巴克提供）

金幣黑巧克力／金幣巧克力　售價250元
籌碼概念的鐵盒內含五片金幣巧克力，搭配百老匯霓虹與好萊塢星光大道風格紙醉金迷的風格，讓您從耶誕到開春好運一整年。鐵盒打凸設計，規格小巧，適合放airpod或飾品小物，外盒印有TAIWAN字樣，也適合拿來送給外國親友或觀光客的伴手禮。

▲星巴克12／20耶誕購物派對。（圖／星巴克提供）▲星巴克12／20耶誕購物派對。（圖／星巴克提供）

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 耶誕購物派對
fashion.net

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