超多人發熱衣穿錯了！保暖保心安　UNIQLO部長教「正確穿法」　

▲每個人過冬必備衣物「發熱衣」，竟有可能會穿錯，保暖變成保心安。（圖／翻攝UNIQLO官網）



記者張妤瑄／台北報導

邁入12月後，氣溫越來越低，讓人感受到更強烈的過冬感，不少人為了保暖，必穿「發熱衣」禦寒，不過實際上超多人的穿法可能都是錯誤的！曾在2018年底公開發熱衣銷售數字的UNIQLO（優衣庫）當時表示全球已賣破10億件，布料可繞地球17.5周，意即你我衣櫃都有，但近日品牌研發部長公開指出，發熱衣有3大錯誤穿法，可是不少人都會誤踩的地雷區。

日本NHK電視台近日播出「發熱衣特輯」，邀請國品品牌UNIQLO研發部長中野正海解說發熱衣發熱原理與正確穿法，他指出發熱衣是將人體散發出來的水蒸氣，轉換成熱能，以發揮保暖效果。中野正海提到，人沒做什麼的情況下，身體會釋出約800毫升的水蒸氣，水蒸氣接觸到HEATTECH吸濕發熱衣的特殊纖維後，才能將水氣轉換成熱能，讓人感受到保暖效果。

▲發熱衣靠是人體散發的水蒸氣轉換為熱能的原理。（圖／翻攝UNIQLO官網）



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因著發熱衣轉換熱能的原理，若是沒讓這過程完美作用，代表穿發熱衣只是穿心安的，無法保暖。比如說「發熱衣內再穿其他衛生衣」，此為錯誤穿法是由於人體散發的水蒸氣無法順利接觸到發熱衣特殊纖維，以轉換成熱能；或是「穿著大尺寸的發熱衣」，無法貼合身體，也會降低特殊纖維捕捉身體散發的水分；最後為「大量流汗時不能穿」，運動等會大量流汗情形，身體上停留過多水氣在特殊纖維上，反而會感到寒冷。

▲切記，運動時絕對不能穿，反而有可能會導致感冒。（圖／翻攝UNIQLO官網）