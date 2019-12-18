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IG版面總是亂糟糟？照片統一色調是關鍵　營造歐美風、文青感技巧大公開

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在現今社群媒體當道的時代，就屬Instagram最活躍稱霸，IG上也越來越多人樂於經營自己的版面，照片精心調過後還要先排版看合不合自己版面才能發到IG上（儂編知道你們都做過！），而「版面色調」又是另一門學問了，打開IG會發現身邊的朋友們或是網紅部落客有各式各樣不同風格的版面，儂編整理了4個許多人喜愛的版面色調分享給大家，還有附IG調色專家的教學讓大家輕鬆上手！你喜歡哪一個色調呢～

歐美度假風情

▲▼ IG版面色調原來有這幾種？歐美、日系文青、韓系小姊姊調色風格看這篇 。（圖／Bella儂儂提供）

歐美風應該是世界上最多人使用的風格了吧？在IG搜索隨便一滑都會跑出歐美部落客的生活照，暖色系度假風情或是都市冷色系都是許多國外女孩愛用的版面色調，每次看到他們被陽光曬的古銅色自然肌膚都覺得好美～懶洋洋的氣息讓人瞬間感到療癒，和大自然親密互動的自然形象也讓整個版面更有度假氛圍了～

▲▼ IG版面色調原來有這幾種？歐美、日系文青、韓系小姊姊調色風格看這篇 。（圖／Bella儂儂提供）

手殘的女孩必看！來自IG專業色調分享帳號＠app_what_i_use有各種色調風格的調色教學，不僅告訴你哪些調色app好用，還有超詳細的教學懶人包示範給你們看，想試試暖色歐美風的女孩們看她的分享就對了！

▲▼ IG版面色調原來有這幾種？歐美、日系文青、韓系小姊姊調色風格看這篇 。（圖／Bella儂儂提供）

韓系小姊姊氣質柔調

▲▼ IG版面色調原來有這幾種？歐美、日系文青、韓系小姊姊調色風格看這篇 。（圖／Bella儂儂提供）

呼喚歐膩～帶有一點焦糖褐色的絲絨感版面是韓系小姊姊們的最愛色調，有追蹤許多韓國歐膩的會發現這種氣質柔調的版面非常舒服，可別看他們照片的顏色很像沒動過手腳，其實這些小姊姊都有先調過色以後才會發文，整齊一致的溫和大地色系讓人看了心情舒坦，而且基本上都偏暗色一些，不過當然也跟排版有關係囉～人物穿搭及景色美食的交錯發文才能讓版面有自然和諧的感覺。

▲▼ IG版面色調原來有這幾種？歐美、日系文青、韓系小姊姊調色風格看這篇 。（圖／Bella儂儂提供）
▲▼ IG版面色調原來有這幾種？歐美、日系文青、韓系小姊姊調色風格看這篇 。（圖／Bella儂儂提供）

日系文青生活風

▲▼ IG版面色調原來有這幾種？歐美、日系文青、韓系小姊姊調色風格看這篇 。（圖／Bella儂儂提供）

儂編私心最愛這種日系文青的版面色調！與韓系相比，會發現日系色調暗色許多，但並不是每篇都調暗～幾張人物及景色可以調亮一些成為版面中的亮點，這樣排出來的整體色調才會有微微的「油亮感」，帶有一點古樸悠閒的氛圍散發出浪漫的氣息，好像生活周遭的人事物都能成為值得紀念的小確幸，讓人感受到一種「簡單踏實就是幸福」的美好日常。

▲▼ IG版面色調原來有這幾種？歐美、日系文青、韓系小姊姊調色風格看這篇 。（圖／Bella儂儂提供）

純白簡約感

▲▼ IG版面色調原來有這幾種？歐美、日系文青、韓系小姊姊調色風格看這篇 。（圖／Bella儂儂提供）

明亮乾淨的亮色系簡約風當然不能少！不小心滑到這種純白極簡的頁面都會不自覺停留許久（儂編舉手）欣賞版面的優雅小細節，不僅讓人看了會想把照片珍藏起來，簡約卻不單調的風格也不容易看膩，相信無人不愛精緻有質感的版面色調吧～

▲▼ IG版面色調原來有這幾種？歐美、日系文青、韓系小姊姊調色風格看這篇 。（圖／Bella儂儂提供）

TEXT／Bella.tw儂儂　 PHOTO／IG@aspynovard、@debiflue、@kiiiiiiiimiiiik、@amberchen123、@mushroomchenn、@elviraawang 、@from_minju、@uun.a、＠app_what_i_use

編輯整理：王之穎

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】
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關鍵字：

IG, 色調, 排版, 照片, 文青
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