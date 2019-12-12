潤娥「紅色斜肩洋裝」亮相澳門影展　大秀白皙美腿碾壓全場

▲南韓少女時代成員潤娥出席澳門影展， Maticevski斜肩紅色禮服大秀美腿。（圖／翻攝自微博旺仔彬彬）

記者鮑璿安／台北報導

澳門國際影展在10日晚間舉行，現場眾星雲集，連南韓少女時代成員潤娥也在前一日就悄悄飛抵澳門，當晚戰袍則是選擇 Maticevski斜肩紅色禮服，大露美腿來勢洶洶，果不其然憑藉電影《EXIT：極限逃生》，順利抱回南韓90後最賣座女星。

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潤娥此次身為第四屆澳門國際影展頒獎人而來，9日低調現身機場，身穿格子羊絨外套，搭配同色內襯呼應，然而不畏直逼5度的低溫，潤娥仍是露出白皙美腿，腳踩Dr. Martens（馬汀大夫）高筒靴，私服打扮宛如鄰家少女一般。

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隔日第四屆澳門國際影展正式舉行，當晚焦點之一就屬南韓少女時代成員潤娥，與日本男星片寄涼太一同擔任頒獎人，潤娥放下溫柔長髮步上紅毯，身穿 Maticevski斜肩紅色禮服打造氣質，肩上的抓皺設計遊走在潤娥纖細鎖骨之上，如此鮮艷的一抹紅也讓她白皙肌膚得到最巧妙發揮，視線往下移動，開高衩禮服使得潤娥的招牌長腿在不經意之間露出，美腿殺再加上甜美笑容輔佐，網友也驚呼，「太美了」、「仙女本人」、「潤娥仙氣爆棚。」

▲潤娥抱回南韓90後最賣座女星。（圖／翻攝自微博旺仔彬彬）

潤娥當晚也憑藉電影《EXIT：極限逃生》，順利抱回南韓90後最賣座女星，對此她表示，「未來希望與世界各地的電影人合作，讓大家看到不同的一面。」

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