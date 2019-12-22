綁出俐落包頭可以不用髮圈！3招免工具快速綁髮技巧，懶女人快筆記

吃飯喝湯或天氣熱時總是會想把厚重的頭髮紮起來，但手邊沒有髮圈該怎麼辦？其實綁出俐落包頭也可以不用髮圈！日本髮型師親自示範，3款超方便免髮圈紮髮造型，不用工具一分鐘就能快速上手！吃飯、運動厚重的髮絲總壓得脖子喘不過氣 ~ 但手上的髮圈有時還會降低穿搭質感 ~ 懶女人必學！超簡易紮髮造型，學起來讓你出門在外也能立即擁有清爽髮型 ~



俐落包頭也能免髮圈？

俐落百搭的包頭，是許多年輕女孩甚至上班族們的出門髮型首選，將髮絲收乾淨，不論是搭配甜美髮帶還是以低包頭搭配草帽呈現夏日風情 ~ 過去你以為包頭要先綁一個馬尾，繞完後再用髮圈固定，最多也會用上兩條髮圈和一堆小黑夾，( 真的很費工 ~ ) 但其實日本髮型師教你，綁包頭時只要手勁拿捏對了，不用髮圈也能紮出漂亮包包頭！

首先第一步，選擇你要紮成包包頭的髮量，用手梳整好馬尾後一手抓緊馬尾一手將馬尾轉成螺旋狀，切記全程手勁要拉緊才不會鬆掉喔！第二步，將轉緊的馬尾沿著根部順時針繞，並用另一手在馬尾上抓出一個洞，接著將剩餘的頭髮穿過洞裡調整一下 ~ 最後再將髮絲拉鬆營造自然空氣感就好了！超簡單不需費力，超適合一手要抱小孩的忙碌媽媽 ~



三秒上手超方便馬尾

可能很多人都知道這個私房小撇步，天氣熱、厚重頭髮披肩難耐時，只要三秒就能還你脖子清爽感！首先先抓好你要的馬尾高度，接著將馬尾旋轉成條狀，切記，此時手握的鬆緊會影響馬尾的穩定度！接著從馬尾根部上方，用食指及大拇指挖開一個小洞，再將馬尾順著洞穿過去！

隨著造型喜好你還可以變換馬尾高度，但當然啦，想要蹦蹦跳跳運動這招無髮圈馬尾持久力就沒有髮圈綁得那牢固，不過想要讓馬尾看起來更整齊不輕易脫落，在最後一步繞洞的步驟可以多繞幾圈，繞越多圈馬尾就更牢固喔！



儂編加碼推薦：懶女人的續攤救星，用一條髮圈個性編髮

每次下班，想要跟姊妹們聚一下，看看披頭散髮的頭髮就讓人百般無奈 ~ 辦公室小資女看過來！隨時隨地都能上手的個性編髮，不用複雜工具，只要一條小髮圈+一根黑夾就能搞定！首先紮好包頭的位置，接著將馬尾抓緊並反折，而後用一條髮圈做固定，再將露出來的髮絲穿過髮圈，使包頭變成一朵花的模樣，不論搭配浪漫洋裝還是俐落襯衫都超好看！懶女人們還不快快學起來！



TEXT／Bella.tw 儂儂 PHOTO／pinterest、IG@chahong.review_official、@asuka_wakita

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