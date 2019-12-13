再冷還是要「露趾」！超有女人味的7大鞋款　舒淇、蔡依林都愛穿

今年秋冬，各大名牌使勁全力推出各式各樣設計的「露趾高跟鞋」款式，無論是綁帶式、及踝式還是厚底或粗跟款…配襯上飄逸長裙、率性百慕達褲及性感短裙都很百搭。現在就隨儂編一同盤點下列7大氣質爆棚的「露趾高跟鞋」名牌推薦款，盡情展露你那雙迷人的性感玉足！

一雙設計優雅又有女人味的「露趾高跟鞋」，可完美修飾你迷人的雙腿，也成了Angelababy、蔡依林、舒淇等多位大明星，增添美腿魅力的利器！



Celine

山羊麂皮及金屬亮面布料高跟涼鞋，約NT$ 31,500

雖然時尚界給予褒貶不一的兩極評價，但卻無法忽視由創意總監Hedi Slimane所引爆的討論熱潮。由他執掌下的Celine，一夕間從文青女孩變成性感女郎；從寬鬆，舒適的雙排扣褲裝轉為超緊身的亮片小洋裝，然而，這雙由金屬亮面皮革拼接黑色麂皮的新款露趾高跟鞋，正剛好符合Celine風格轉變的最好印證！



香奈兒（Chanel）

銀色菱格紋小羊皮露趾粗跟涼鞋，約NT$ 36,500

深愛香奈兒的品牌粉絲們一定都知道，標誌性的菱格紋設計款，絕對是眾人第一時間入手最經典、值得買的設計款，這一新款有著銀色金屬質地的小羊皮露趾跟鞋，讓原本看似優雅的菱格紋反而呈現出另一種酷炫、科技感的面貌及風情〜



Gucci

白色雙G金屬飾釦造型露趾厚底粗跟鞋，約NT$ 31,094

儘管精緻的細高跟，可以散發性感的女人味，但你或許不知道讓雙腿顯修長的真正原因就在「厚底」，也因為前高、後也高的設計，不但完美增高，走起路來也更不累腳呢〜



聖羅蘭（Saint Laurent）

豹纹印花露趾高跟鞋，約NT$ 48,886

這一雙飾有「YSL」Logo鞋跟造型的露趾細高跟鞋，讓楊冪、古力娜扎等各路女星愛不釋 "腳" ，當做成走紅毯的戰鞋，穿上絕對艷壓全場。絕對非常值得妳入手一雙（或多雙），不但是YSL品牌文化的最好體現，再配上豹紋印花材質，天殺的超性感！



Max Mara

絲質編織繫帶露趾高跟鞋，約NT$ 28,200

Max Mara這雙纏繞式的繫帶露趾高跟鞋光從外觀看起來就覺得散發一股慵懶的性感氛圍，可以綁在腳踝，也可以往上綁到小腿處可說是仙女必備款喔！



Valentino

經典紅色鑲飾鉚釘高跟涼鞋，約NT$ 35,463

以經典紅禮服著稱的義大利品牌Valentino，儘管創辦人Valentino Garavani老先生已退位到處遊山玩水，接班人Pierpaolo Piccioli以符合當代的時尚美學，將品牌精神不斷延續，當中，有著一顆顆的中性鉚釘的Rockstud鞋，可說是我們現在對品牌另一 “必敗” 單品吧，無論是一線女星、皇室成員、名媛部落客都難擋這系列的風潮，幾乎每一季都完售，再加上這一雙又是招牌的「Valentino紅」，如此經典配經典的交乘設計，怎能不下手呢？



Prada

桃粉紅露趾粗跟穆勒鞋，價格店洽

前包、後空，宛如拖鞋般的設計，於時尚界刮起一股流行的「穆勒鞋」（Mules），穿起來不顯拘謹，卻又能在慵懶之中展現隨興不羈的時髦態度！但在Prada的詮釋下，這一亮桃粉紅的露趾穆勒鞋粗跟鞋，感覺更加輕挑有活力〜

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest、Valentino、Bloglovin、Prada、Max Mara、Saint Laurent、Gucci、Chanel、Celine

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