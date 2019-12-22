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出門補妝好麻煩？彩妝手機殼眼影、口紅全都有　一盒帶著超方便

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▲▼ 手機殼也能補妝？韓妞瘋多功能彩妝手機殼，口紅、眼影帶著走。（圖／Bella儂儂提供）

女孩們看看自己的化妝包，是不是被塞得滿滿！補妝的氣墊粉餅，兩三支唇膏，還要有一盤小眼影，現在只要裝上這款手機殼，帶著手機出門，眼影、唇膏，這些東西都可以一起帶著走！最近韓國超紅的《Fillit》推出多功能彩妝盒，將手機殼結合彩妝，不只幫你省下化妝包的空間，就連彩妝組合也是可以完整的畫出韓妞妝容喔！

▲▼ 手機殼也能補妝？韓妞瘋多功能彩妝手機殼，口紅、眼影帶著走。（圖／Bella儂儂提供）

女孩們的包包有時候超乎想像的重！要放小本本、保溫瓶、錢包、皮夾，化妝包，這些重量加一加應該差不多是一顆啞鈴了吧！好像在重訓一樣，特別是女孩的化妝包，要放護唇膏，好幾支口紅，粉餅、彩盤，一堆化妝小物，根本變成行動化妝檯了，在IG上爆紅的《Fillit》超級貼心，把女孩們常用的彩妝品，結合手機殼，讓你出門只要簡單的拿起手機、錢包、鑰匙就可以優雅的出門，補妝也超級方便！

▲▼ 手機殼也能補妝？韓妞瘋多功能彩妝手機殼，口紅、眼影帶著走。（圖／Bella儂儂提供）

《Fillit》推出多功能彩妝手機殼就像是一個小小的彩妝收納盒，一面可以當作手機保護殼，另一面可以打開，就像是一款多功能彩妝盤一樣，有鏡子、眼彩、唇彩、腮紅，不同的手機殼搭配不同需求的彩妝，可以讓你的包包輕便很多，目前總共有4款多功能的彩妝手機殼，可以看看自己平時最需效補妝的位置是哪裡，是唇膏、眼影，還是腮紅呢？

▲▼ 手機殼也能補妝？韓妞瘋多功能彩妝手機殼，口紅、眼影帶著走。（圖／Bella儂儂提供）

四款組盒分別有粉餅唇膏組合，唇膏腮紅組合，唇膏修容組合，以及唇膏眼影組合，唇彩上有紅唇、莓果色、橘紅色，腮紅則是最百搭的粉嫩珊瑚色，眼影的話就是大家都可以駕馭的地色系，從淺棕色到巧克力色，完整的畫出深邃煙燻眼妝絕對不是問題。

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／《Fillit》

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：單眼皮、內雙眼妝怎麼畫？別再畫上超粗眼線，5招打造自然眼妝關鍵在「眼影」
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關鍵字：

手機殼, 補妝, 韓國, 多功能, 彩妝
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