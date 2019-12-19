拍照擺動作超尷尬　10個萬用Pose技巧學起來，簡單拍出自然網美照





每次拍照都犯尷尬癌的朋友們，看、過、來！站到定點卻不知道怎麼擺Pose？想拍美照但出來的都是尷尬笑？沒錯，今天就是要教大家如何看起來自然、又不做作的擺Pose，如果妳跟儂編一樣總是在鏡頭前不知所措的話，把這幾招學起來相信我們有一天也能「很會」！（拉手）



1.回眸

聽過「回眸一笑百媚生」吧！回眸是拍照裡的殺手鐧，有很多種可以套用，像是可愛的、性感的、酷的都能在這個動作裡達到，且回眸時的側身會讓身體曲線看起來自然又優美。但是！大家盡量不要製造驚喜（咦！）要有意識的回眸，並擺出最漂亮的表情，不然出來的不是回眸是眼ㄆㄧㄚˊ......。



2.玩頭髮



頭髮就是生出來讓你玩的！捲頭髮加上眨眼看起來可愛；撩頭髮直視鏡頭超性感，拉頭髮往下看慵懶又呆萌！頭髮真的各種玩不膩，塞耳後、綁馬尾等等真的太多啦！下次不知道該怎麼辦的時候玩頭髮就對了！



3.小道具

手邊有東西的話，不要害羞直接當成時尚大片拍起來！女生身邊應該都會有很多哩哩扣扣，運用手邊的東西讓照片看起來變得有質感、有主題，像是基本的滑手機、喝飲料、補口紅、抬墨鏡等等。



4.37步

「站不站好，坐不坐好」就是拍照的主旨！稍微打開腳，站好37步，一腳稍微往前較能顯腿長，但是注意上半身不要歪斜的太誇張會影響腿長的效果。



5.走路

如果你覺得定點還是有點小尷尬的話，那就學學街拍走起來！但是也不要真的太放鬆，記得抬頭挺胸、自然地往鏡頭的方向看，營造出「隨手一拍」的感覺，也可以順帶撥一下頭髮、或是跟旁邊的人有說有笑～



6.坐姿小秘訣

坐著的時候腿就是大重點，無條件要顯腿長，這時候可以雙腿微微分開，一前一後稍微彎曲，或是翹二郎腿稍微往前伸。切記坐著時不要併攏或是把腿整個收在一起，會看起來既不修長也容易把肉肉擠出來！



7.側面

側著的時候比較顯瘦，不管是側臉、側身還是側腿，都能讓你瞬間小一號，擔心臉胖、肚子凸出來的話，頭髮、外套一遮就什麼都看不到了～～～



8.托腮

身邊沒東西怎麼辦？上手即可！托腮絕對是入門基本款，怕臉大、水腫的朋友們請托好托滿！不管是單邊托、雙邊托、站著托、坐著托都營造滿滿的少女感～



9.背影

妝花了怎麼辦～炎炎夏日女生總是很多小問題，浮粉、脫妝、出油，每次都好想拍照可是臉卻不配合好生氣！沒關係背殺照樣很美～這時候如果是在海邊、有夕陽的地方的話絕對是好選擇！也可以同時微微側過一邊臉微笑。



10.遮陽

晴天太陽好大睜不開眼睛！在大太陽下還有比遮陽更自然的動作嗎？這時搭配閉眼微笑、抬墨鏡等就不用擔心會拍出醜照，反而春日感滿滿，既甜美又有元氣！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@staylenanda_Korea、@lalalalisa_m、@ibabeeeiris、@jaylim1、@jennierubyjane、@taeyeon_ss、@weiting_lin_、@ssol_ee、@zoopeach、@heybiblee、@roses_are_rosie、@miyayeah、@liuwenlw、@jinkyung3_3、@soojmooj

編輯整理：張譯方



【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：彩妝大神Pony超強6招拍照技巧，嬌小女孩也能拍出大長腿美照！

延伸閱讀：為什麼凱特王妃拍照總是特別上相？原來拍照時只要掌握這個小秘訣

延伸閱讀：讓妳擺脫肢體不協調，3個拍照動作學起來讓妳IG按讚數狂飆