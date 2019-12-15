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馬尾一點都不隨便　3招簡單綁法學起來，造型感立刻大增

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每當氣溫一轉涼，伴隨而來的就是陰雨的天氣，而潮濕的環境一直以來都是台灣的氣候特徵，對女生而言雖然不容易有皮膚太乾燥的問題，但在整理頭髮時總是會讓人感到不小的困擾。濕氣一重頭髮就容易扁塌，也比較會有出油的情況，不管是想讓秀髮自然垂放還是上捲都會因為潮濕而無法長時間維持理想髮型。

▲馬尾髮型。（圖／FACY 提供）

不想因溼氣重而失去髮型的加分效果就綁上馬尾吧！不像編髮需要高超手法，一個橡皮筋加上幾支髮夾就可以輕鬆完成印象髮型。以下介紹 3 種馬尾綁法，從初學到進階款一次囊括讓馬尾造型也能有十足的變化感吧！

『初階：一般馬尾』

▲馬尾髮型。（圖／FACY 提供）

Tips : 利用髮束將橡皮筋藏起

最快速的整髮方式就是利用馬尾將頭髮整個紮起，但過分基本的馬尾造型應該要如何營造出不一樣的感覺呢？只要利用幾條髮束將橡皮筋的位子隱藏起來，讓每個角度看上去都是「髮綁髮」的感覺就能擺脫太過簡單的髮型感。也可以在綁頭髮前先用電棒上捲，增加頭髮的弧度就能讓造型效果大幅提升。

▲馬尾髮型。（圖／FACY 提供）

▲馬尾髮型。（圖／FACY 提供）

『中階 : 雙側編髮馬尾』

▲馬尾髮型。（圖／FACY 提供）

Tips : 兩側編髮打造頭髮線條

真的嫌基本馬尾太過簡單，可以稍微增加一下頭髮兩側的線條感。求快的話可直接先編上長尾辮，但只需編到脖子後方並用橡皮筋束起就收尾。若希望頭髮線條的細緻度較高，就抓出耳朵旁兩側的頭髮編上辮子，最後再將所有的頭髮綁在一起，並抓出髮流感來完成馬尾。想修飾臉型的話也可留下鬢角兩側的髮束，上些捲度後更能為馬尾髮型呈現出自然面貌。

▲馬尾髮型。（圖／FACY 提供）

▲馬尾髮型。（圖／FACY 提供）

『高階 : 將線條融入馬尾』

▲馬尾髮型。（圖／FACY 提供）

Tips : 利用線狀品加強髮型存在感

以上 2 種馬尾綁法無論於日常還是特別的日子都相當適用，但想要從中變化出更具印象感的髮型時，線狀或條狀的繫帶、緞帶或是絲巾都是可以利用的裝飾品。只要在完成馬尾後將細帶直接綁在髮束上，或是利用將絲巾與馬尾辮綁在一起，利用髮絲與線條交織的線條打造簡單又相當吸引目光的髮型！有著聚焦感的特色馬尾非常值得在想營造不一樣的造型氣氛下嘗試。

▲馬尾髮型。（圖／FACY 提供）

▲馬尾髮型。（圖／FACY 提供）

Photo : IG @lala__updo

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FACY, FACY Ladies, 髮型, 剪髮, 編髮, 綁頭髮, 馬尾, 穿搭
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