CONVERSE變豹紋必收！三方聯名鞋舌藏巧思　3500元就能入手

▲CONVERSE 變狂野豹紋必須搶，12月14日正式開賣。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

有沒有想好鞋櫃裡的下一雙CONVERSE要選哪一款呢？跨國知名選品店INVINCIBLE這回攜手CONVERSE 與 WACKO MARIA展開三方聯名，更將經典Chuck 70鞋型變出兩款全新印花豹紋，CONVERSE一夕之間變狂野，光是想像就讓潮人為之瘋狂。

▲CONVERSE X WACKO MARIA X INVINCIBLE三方聯名從鞋款Chuck 70下手。（圖／品牌提供）

Chuck 70一直是CONVERSE的指標性鞋型，奠定許多粉絲心中不可替換的款式，而INVINCIBLE這回找來日本街頭服飾品牌WACKO MARIA憑藉其獨特的圖形處理方式加入了此次合作，就從Chuck 70下手。三方聯名除了價值驚人，靈感也相當有趣，INVINCIBLE的創始人Jimmy Wu表示：「當我們在設計產品的時候，總是喜歡將它設定在一個具體的時代背景裡，為我們的作品定下基調。」

▲高筒上印有WACKO MARIA專門為該系列創作的「變形豹紋圖樣」，NT$3,580。（圖／品牌提供）

這回Chuck 70鞋款分別有高低筒兩種款式，此外鞋款印花也大不同，高筒上印有WACKO MARIA專門為該系列創作的「變形豹紋圖樣」，鞋身佈滿了花紋十分狂野，然而白色車線依舊走回CONVERSE的復古基調，鞋後方也保留了原本Chuck 70的黑色三星標讓粉絲回味。

▲低筒Chuck 70印有截然不同的橄欖色迷彩印花，NT$3,280。（圖／品牌提供）

而低筒Chuck 70則印有截然不同的「橄欖色迷彩印花」，墨綠鞋身疊加了不同大小的豹紋斑點，前衛之餘眼尖的粉絲便會發現，原本的鞋舌Logo不翼而飛，換來的是「萬夫莫敵」字樣悄悄藏在鞋帶下方，由此致敬INVINCIBLE一貫聯名運用的設計口號。目前，CONVERSE X WACKO MARIA X INVINCIBLE三方聯名將於12月14日起於 INVINCIBLE 提前販售，實際販售資訊依店點公告為主。

▲智慧型機器人R2-D2為設計藍本的NITE JOGGER，異材質拼接打造時尚與科技感。（圖／品牌提供）

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