冬季造型靠帽子來完成！什麼服裝風格都可以　4種不敗款式超百搭

衣著不再需要輕薄散熱，但層層堆疊的穿搭似乎又會讓人感到有些負擔，秋天至初冬的時節裡，在穿搭上往往得下些功夫才能展演出時髦個性。不宜利用太多衣著表現層次感的話，配件的選用就變成了造型印象度的出線關鍵。如果說選擇一款配件就可以讓衣著氛圍立刻改變，那麼這項單品就非帽子莫屬。

不僅可以增添造型的可看性，帽子也是為穿搭定義風格的關鍵品項之一。不同的帽子所表現的衣著感皆有別，選搭與服裝風格相異的款式也可能有意外理想的混搭效果。這個季節適合戴的帽款有哪些呢？參考以下 4 款帽型的穿搭示範，感受服裝增加了帽子後的印象感吧！

「休閒感」棒球帽

戴上一頂棒球帽立即就能讓整體穿搭散發出運動感的休閒風貌！不管是穿著輕鬆的日常衣著還是簡約的女孩感造型，想要流露出更為好感的風格時只要選搭棒球帽就能增添俏皮可愛的印象。

「女孩感」報童帽

給人有點 girly 的感受卻又散發著搶眼的時髦氣息，報童帽是許多女生想隨興穿搭時選搭的帽子款式。就算是隨興的衣著風格也能靠著報童帽打造出造型感，能快速為造型整體感加分的優勢讓人戴過都愛不釋手。

「低調感」貝雷帽

想要讓穿搭看起來不那麼平凡無奇，卻又不擅長太過搶眼的風格時，貝雷帽就是一款相當合適的帽款選擇。無帽沿的設計讓降低了戴帽子時較為強烈的存在感，選搭黑色款可以適時提升造型感，若想增加衣著色彩時，具彩度的貝雷帽也能輕鬆展演出穿搭細節。

「時髦感」紳士帽

想營造絕對時髦的造型氛圍時，就毫不猶豫地選擇紳士帽吧！立體的帽型打造出不容忽視的衣著品味，中性感受的帽子輪廓讓女士戴起來又多了幾分帥氣的率性氣質。欲擁有焦點穿搭，紳士帽絕對是不可少的帽款單品。

Photo : BAYCREW'S, BEAMS, WEAR

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