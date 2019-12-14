被包裝療癒了～南韓高CP值《熊熊遇見你》美妝　熊掌腮紅刷必收

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@spao_kr

南韓服裝品牌SPAO與《We Bare Bears 熊熊遇見你》推出聯名彩妝系列，準備要來攻陷各位少女們的荷包！這次推出了相當多品項，包括彩妝、保養以及超可愛髮帶，全部都以三隻熊熊：大大、胖達與阿極的造型為主，而且價錢也超實惠，把喜歡的熊熊全部包下來也不心疼～

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＃唇彩系列

首先，從唇彩系列開始，推出的三種顏色粉紅、橘、紅色調，分別以阿極、大大、胖達做代表，上方還有超可愛的公仔手柄，光是擺在化妝桌上就超級療癒～（9,900韓元、約260台幣）

＃三色腮紅盤＆熊掌腮紅刷

SPAO與《熊熊遇見你》聯名推出的三色腮紅盤，全都是超實用的顏色，淡刷好氣色、還可以拿來當眼影使用。而在此次聯名當中最吸睛的就是這支「熊掌腮紅刷」了！以阿極的造型為主，在與阿極一樣雪白的刷毛上，點上了粉色的熊掌印！使用時感覺就像是阿極的手掌觸碰在臉上呢～（腮紅盤11,900韓元、約320台幣；腮紅刷8,900韓元、約240台幣）

＃熊熊氣墊粉餅

氣墊粉餅的部分造型也超犯規！三隻熊熊分別代表不同色號。（15,900韓元、約420台幣）

＃潤唇膏＆護手霜

修護系列則推出了護唇膏以及護手霜，冷冷的冬天最怕嘴唇、手指乾裂了，有了熊熊的保護，可以潤澤一整個冬天～（護唇膏6,900韓元、約190台幣；護手霜5,900韓元、約160台幣）

＃熊熊造型面膜

保養當然也不能忽略，面膜分別為熊熊們推出了三款，敷上去後還可以變成熊熊的臉！（3,900韓元、約110台幣）

＃熊熊髮帶＆化妝包

化妝、保養最需要的兩件必備生活用品，就是髮帶和化妝包，髮帶戴上後上方還有兩個圓圓的熊耳朵，超可愛。（髮帶、化妝包9,900韓元、約265台幣）

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