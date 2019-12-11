聖誕交換禮物最不想收到的十大地雷排行　收到第二名直接翻白眼

編輯／Emily 圖／翻攝自dailyview.tw、unsplash、pinterest

聖誕節即將到來，重頭戲絕對是交換禮物！不管公司同事、同學、朋友全都要換一輪。要送什麼禮物總是讓人傷透腦筋，想了半天如果買到地雷禮物，又會被朋友們吐槽、唾棄。不過現在還來得及，有份調查列出網友最不想收到的禮物排名，挑中的禮物上榜的話，就能趕快避開啦！

根據DailyView網路溫度計透過KEYPO大數據網路搜尋引擎的調查，列出了網路上大家討論出「最不想收到的交換禮物」排名，上面的東西幾乎都是送禮的熱門選項，快來看看你送的是不是也上榜了。

第十名：手套

先從第十名開始，冷冷冬天常會選擇保暖的物品，比起身上穿的，手套似乎是個不錯的選擇，就算花色不滿意也比較沒關係。但戴上手套常會讓手部活動不便，台灣的天氣其實也沒那麼冷，真的不太需要用到手套，網友紛紛表示「衣櫃裡還有好幾副沒拆封」。

第九名：襪子

跟手套有異曲同工之妙，雖然有實用性，但多數網友認為這個禮物超沒誠意，根本是隨便亂挑。而且襪子還有款式、大小、花色的問題，收到不合腳的襪子就不能穿了，一樣只能塵封在衣櫃。

第八名：面膜

面膜真的是交換禮物中超常出現的東西，看似好用其實挑選上有很多需要注意的眉角，每個人的膚質狀況不同，適用的面膜也會不同，隨機抽選的禮物很難挑到完美符合的，要是過敏可就不好了。

第七名：香水

香水挑選上困難重重，因為每個人喜歡的香味都不一樣，很難挑到對方剛好滿意的，而且男女使用的香氣其實不盡相同，再加上並不是所有人都有使用香水的習慣，所以拿來當交換禮物其實沒有很適合。

第六名：護手霜

護手霜也是送禮的熱門選項，因為有很多不錯的護手霜品牌，而且在保養產品中算比較平價好入手，塗在手上也比較不會有膚質不適合或過敏的問題。不過網友們覺得「家裡就很多條了」，繼續收到根本用不完，也有人買的質感不太好，感覺很敷衍。

第五名：圍巾

跟手套一樣是冬季的保暖物品，不過每個人其實都有好幾條了，而且比起手套還更難挑選，因為圍巾還要搭配服裝，選到不對的花色、風格，收到的人根本不想拿來用。除非能確定對方的喜好，否則這項禮物其實也不OK。

第四名：衛生紙

確定這是交換禮物，不是交換廢物嗎？衛生紙通常是想要有趣或搞怪的禮物選項，雖然實用性絕對超高，但少了禮品的感覺，讓人覺得敷衍，而且體積超大、攜帶也很不方便。不過有另一派的人倒覺得，比起用不到的東西，衛生紙已經算很不錯啦！

第三名：絨毛玩偶

終於要進入前三名啦！第三名就是絨毛玩偶，聽到真的不意外～玩偶就是個超廢的禮物，雖然模樣可愛但真的超無用，收到就只能丟在家裡積灰塵。小時候或許很喜歡娃娃類的東西，但長大之後真的完全不想再收到了。

第二名：馬克杯

第二名是馬克杯，這真的也是送禮的熱門選項，畢竟杯子還算實用，也不用在意花色喜不喜歡。但馬克杯已經成為了沒誠意的代表，給人沒花心思挑選的感覺，經年累月收到的馬克杯，大概都能裝滿一整個櫃子，不需要再收到更多了！

第一名：糖果餅乾

第一名居然是糖果餅乾！還以為這是個超保險的禮物，沒想到卻是最不想收到的第一名。糖果餅乾的優點是隨便吃就能消耗掉，不會留下來變廢物，但缺點是聖誕零食常常只是包裝精美，其實根本超難吃，而且每個人的口味又不同，收到不愛吃的東西反而很困擾，還會有人故意送快即期的東西，真的超級地雷！

看完一到十名排行榜，怎麼好像想送的禮物都上榜了呢？另外還有十一到二十名的爛禮物可以參考，不想當最爛禮物王，可要再好好想想囉！

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