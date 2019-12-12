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想靠跑步瘦身，先避開7大NG錯誤！正確姿勢才能不受傷又減脂

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▲想靠跑步瘦身先避開7大NG錯誤。（圖／翻攝IG）

▲想要持續靠跑步瘦身，學會正確姿勢才能保護膝蓋和關節。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@thanks_kim）

編輯／Amanda　

跑步是許多想要減脂的人會優先選擇的運動，但可能跑了一段時間後發現，雖然真的有瘦了一些，但膝蓋或腳踝卻開始隱隱作痛，甚至痠痛到走路都不舒服，而這有很大可能就是錯誤的跑步姿勢造成的！想要能持續靠跑步瘦身，先來學會正確跑姿，並看看你是否也有以下這些容易造成膝蓋關節受傷的NG錯誤？

NG 1：跨步幅度過大

跑步時要注意跨步距離不要過大，幅度小一些對於膝關節的損傷較小。跨步幅度大，腳落地時，身體的重量給膝關節的衝擊會很大，長期下來會摩擦膝蓋上端的脛骨和韌帶，導致發炎、疼痛。

▲想靠跑步瘦身先避開7大NG錯誤。（圖／翻攝IG）

▲跑動時大腿不要抬太高，容易對膝蓋造成傷害。（圖／翻攝IG @hannah_quinlivan）

NG 2：大腿抬太高，膝蓋向上

跑動時應該是大腿帶動膝蓋向前，而不是向上。大腿抬得太高，膝蓋向上，落地時衝擊力就會很大，同樣地會對膝蓋造成傷害。

NG 3：腳落地時向外翻

腳如何落地也是跑步姿勢裡很重要的一環，落地要正，注意不要後翻或外翻。如果是慢跑，就讓腳掌或腳跟先落地；如果是快跑則讓前腳掌先落地，這樣可以幫助減少對膝蓋的衝擊，預防鵝足局部的肌腱受傷。

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▲想靠跑步瘦身先避開7大NG錯誤。（圖／翻攝IG）

▲跑步時雙手自然彎曲在腰線上，前後擺動，並注意不要聳肩。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

NG 4：跑步時聳肩、手臂上下擺動

跑步時上半身姿勢也有許多重點，像是雙臂雙手要放鬆，讓肩膀後展，不要聳肩，背脊保持挺直、身體微微向前，不要後傾，但也不要過度前傾，手臂自然彎曲手肘大約在腰線上，以肩膀為軸心前後擺動，且注意不要仰頭，頭部保持直視前方的自然挺直高度。

NG 5：跑步速度過快或時間過長

慢跑的減脂效果比快跑好，且跑步速度越快，膝關節承受的壓力就越大，另外，跑步時間過長，疲勞過度也會對膝蓋關節造成傷害。

▲想靠跑步瘦身先避開7大NG錯誤。（圖／翻攝IG）

▲跑前一定要先做好熱好，能防止肌肉拉傷，也能幫助減少摩擦。（圖／翻攝IG @hannah_quinlivan）

NG 6：跑前不熱身

有些人怕麻煩，不熱身直接開跑，或是隨便跳一跳就覺得熱身完畢，這樣容易受傷或跑後不舒服。跑前做好熱身，可加快血液流動，讓體溫升高、激活肌肉，防止肌肉拉傷，並促使關節分泌「潤滑液」，幫助減少摩擦，預防關節損傷。

NG 7：跑步在哪裡跑都沒差

跑步的場地選擇也很重要，建議可以選擇附近校園裡有開放操場或公園裡鋪設的塑膠跑道，對膝蓋的損傷比較小。如果沒有，在柏油路或一般路面上跑時，則要選擇底部較軟的跑鞋，並盡量選擇路況平穩之處，避開下坡路段，幫助減少對關節的衝擊。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 運動, 慢跑, 跑步, NG, 錯誤, 受傷, 膝蓋, 關節, 姿勢, 速度, 時間
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