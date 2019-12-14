韓妞免動刀的超挺鼻影修容法　太塌、太短5種常見困擾都有救

鼻形可以說是影響臉部五官中最大的一處～因為鼻子就在臉部的中心點，視覺上會更明顯，所以鼻子跟其他五官相較起來，更是主導臉部立體度的關鍵！除了整形之外，其實「鼻修容」是韓妞最常見的挺鼻方式！以下小編就統整韓妞5大鼻形的修容方式給大家，就算是塌鼻、扁鼻，免動刀也可以擁有韓系挺鼻！

※白線區域為打亮、黑線區域為陰影修容

#長鼻

第一款就是長形鼻！鼻子其實也很影響視覺上的年紀感，而鼻子長的人很容易顯成熟、顯老～因此鼻型長的人除了山根兩側陰影修容、山根上打亮加上鼻翼的修容之外，最重要的修容點是鼻頭下方的橫線修容，還有兩側鼻翼連接處也需要畫上一道橫線修容！這樣能夠從中間截斷過長的鼻梁，讓整體鼻型顯短、顯窄，也更有層次！

#短鼻

短鼻人因為鼻子在臉部面積佔的空間太小，所以在視覺上很容易給人塌鼻感，加上短鼻會有一種鄰家妹妹感，雖然顯年輕，但是就很容易造成妝感不精緻～因此最好的方式就和長鼻人的修容法相反，要將讓鼻樑看起來沒有截斷感，而是一直線到底的感覺！因此要將山根兩側凹陷處畫上修容、鼻樑整體打亮～不過如果還想要讓臉部整體立體度up，人中的修容其實很重要！在人中打亮除了幫助鼻型看起來更長、更有連貫性之外，也能夠凸顯臉部中央的3D感！

#寬鼻

寬鼻人的問題是整體鼻子過寬大，看起來比較有man感，少了一點女人味～所以寬鼻人幫鼻子修容最重要的一點就是縮小整體鼻子寬度！從鼻翼兩側開始一直延伸到山根旁凹陷都畫上陰影之外，將陰影再往內（鼻樑中心）加寬0.1，讓山根和鼻樑整體的寬度看起來縮減一點，也許很多人覺得這樣看起來有畫跟沒畫一樣，但是只要拍照起來就會發現超差多！

#鼻頭大、鼻翼寬

鼻頭大、鼻翼寬的人比較吃虧的是，很容易同時給人有「鼻寬」的錯覺！因為鼻翼長度連帶會影響視覺上的長寬比例不平衡，就會讓人感覺鼻子又寬又大～因此想要讓整體妝容更精緻，建議使用鼻頭打亮作為下手點！以鼻頭為中心，畫出一圓點打亮（約小拇指大小），其餘兩側凹陷處全部打上陰影即可！如果還覺得山根不夠挺，可以使用打亮局部加強山根處～

#鼻頭尖

鼻頭尖的人很容易看起來有刻薄、勢利感～想要降低這種感覺，就要著重在鼻尖的修容！從鼻翼兩側為起點，畫出一ｍ形（類似海鷗狀）的修容即可～其他地方都不用上修容（如有需要頂多薄上一層），這樣可以減少鼻尖的突出感，再加上從眉心到鼻頭的打亮自然和鼻樑兩側凹陷呈對比，就會有韓妞自然的立體鼻！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@goyounjung、@chahong_yoon、@bin.room、@seri_0823、@lee_eun_ch、@ga.been、小紅書@Zs近度8_a

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