MAMAMOO頌樂「3日水果減肥法」爆紅！4技巧就能簡單執行，馬上-2kg

比起一次甩去10公斤、20公斤，追求更好看線條的小基數減肥是更不容易執行！MAMAMOO頌樂就在youtube分享「3日水果減肥餐」，結果竟在3天之內減了2KG！女孩想快快甩體重，就一定不能錯過這篇減肥特輯！趕緊讓我們一起看看頌樂的「水果減肥餐」食譜是什麼，還有哪些減肥小技巧吧！

在 Instagram 查看這則貼文 SOLAR 솔라（@solar.mamamoo）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 5 日 下午 4:34 張貼

減肥第一步：寫下目標，幫自己加油！

減肥真的需要很大的意志力！特別是當我們又累又餓時，就會想放棄破功，因此減肥第一招「寫下目標」，幫自己加油打氣很重要！

我們可以學頌樂的小技巧，把3天目標與飲食菜單寫下來後，貼在家中最顯眼處（好比說臥室門上，一起床就看見！），時不時叮嚀自己：「忍耐三天就好了！」

減肥第二步：制定3日水果減肥食譜

接著，要制定嚴格的飲食菜單。頌樂首先將一天所能吃的食物規劃在4餐中，搭配自己的坐息再設定飲食時間，並盡可能的在時間上進食，如果真的錯過了吃飯時間也不補吃。（頌樂第一天晚上就因為太忙，晚餐到深夜1:00還沒吃到，便選擇快快睡覺，不吃晚餐的雞蛋與柿子。）

10:30-11:00 早餐：蘋果半個、紫番薯2小顆、無糖豆漿1杯

此外，觀察頌樂的減肥食譜會發現，除了少量多餐的規劃，食物選擇以「原型、少調味料」的食材為主，並且每份餐點都盡量從家自備，這樣可以有效控制熱量，避免外食所帶來的高油高熱量唷！

15:00-15:30 午餐1：玄米飯/糙米飯半碗、葡萄半串（15顆）

19:00-19:30 午餐2：雞胸肉1片、柿子1顆

23:00-23:30 晚餐：雞蛋2個、柿子1顆

不過，因為頌樂的整體作息偏晚，我們在執行時建議可以把時間往前調整，一來更適合上班/上學作息（好比說8點開始第一餐，9點結束最後一餐），二來充足的睡眠對減肥來說也是一大助力唷！

減肥第三步：多喝水

餐間肚子餓怎麼辦？頌樂：「喝水喝到飽！」其實不只減肥期間，平時我們也別忘盡可能補充足夠水分，不只能讓體態變好、幫助身體代謝，皮膚也會水嫩嫩。健身教練也分享，如果擔心喝不到足夠水量，可以準備「大容量水壺」，每天以喝到水壺見底為目標，會更容易喝足水量同時更有成就感。

減肥第四步：加入小運動，減肥更有感

減肥的概念其實類似於存錢，存錢要開源節流；而減肥的控制飲食熱量是節流，而運動就是開源，能更有效創造熱量赤字。頌樂在執行這三天的減肥計劃時，仍有配合練舞、練歌的等各種籌備行程，而我們在家則可以做簡單的居家減肥運動，來幫助我們更快甩肉唷！

看到頌樂成功甩肉2KG，編也燃起熊熊減肥鬥志呀！就決定明天開始努力吧～

>> 影片可以看頌樂的減肥過程唷！

文／美人圈 圖／翻攝自youtube@솔라시도 solarsido、IG@solar.mamamoo

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