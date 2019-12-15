哆啦A夢「未來百貨公司」開幕了！秘密道具室有任意門、竹蜻蜓可以體驗

世界上知名的卡通人物幾乎都有所謂的官方專賣店，像是迪士尼商店可以買到米奇米妮的周邊商品，日本三麗鷗也有開設Hello Kitty 的官方店舖，不過大家超愛的哆啦A夢竟然沒有官方專賣店？！於是2019年世界首家哆啦A夢官方專賣店終於開幕了，以卡通裡的地點「未來百貨公司」為名，進駐日本東京，除了商店之外還有不少有趣設施！

哆啦A夢「未來百貨公司」開幕！





「未來百貨公司」在卡通裡面是哆啦A夢訂購道具的所在地，沒想到如今真的實體化，除了商店之外還有客製化空間、秘密道具實驗室和郵局。除了是世界首家專賣店以外，客製化空間也是前所未有，12月1日正式開幕時，據網友表示早上抽取整理卷後要傍晚才能入場，真的吸引超多哆啦A夢粉絲來朝聖！

客製化服務超可愛！



除了商店販售獨家限定商品外，「客製化空間」能在布面商品刺上哆啦文字，也能刻字在鑰匙圈上，超可愛的哆啦文字讓人瘋狂！

秘密道具實驗室是大亮點



而最吸睛的莫過於「秘密道具實驗室」，這裡有任意門能穿越，還有大雄的房間場景，裡面能夠體驗一下「銅鑼燒增生藥水遊戲」。還記得先前大雄太喜歡栗子饅頭所以讓哆啦A夢變出藥水，能夠使饅頭倍數增長，在這邊也能試試看銅鑼燒不斷冒出有多恐怖！

另外還有空氣砲、竹蜻蜓等體驗區，每次都在漫畫裡看哆啦A夢的神奇道具，在這邊真的能體驗一下，不再讓大雄胖虎等人專美於前呀！

裡面的郵局目前還提供開幕特別活動，從2019年12月1日開始到2020年的2月29日止，只要將購買的明信片寄出，就能收到特別的未來百貨公司郵戳！

世界首家哆啦A夢專賣店真的開幕啦！身為粉絲的你還不趕快訂機票衝一波嗎？最好玩、最好買的哆啦A夢天堂就在這裡！

INFO

地址：東京都江東区青海1-1-10ダイバーシティ東京 プラザ2F （台場DiverCity 2F）

營業時間：10:00〜21:00

TEXT／BY LEAH LEE PHOTO／ドラえもん未来デパート

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》

加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

延伸閱讀

【ELLE怪奇物語】哆拉A夢的神奇藥水加持！日本藤子F不二雄紀念館推出「無限倍增栗子饅頭」套餐好想挑戰

東京村上隆「超扁平哆啦A夢展」真的必看！曾宣布再也不於日本開個人展、卻破例大展經典聯名作品 機會難得快把握

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》

加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事