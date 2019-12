時尚潮人示範 「經典藍」完美駕馭　搭配亮眼檸檬黃，意外好看

色彩界權威彩通Pantone公布了2020年的代表色!這次由色號19-4052 「經典藍(Classic Blue)」當選,象徵著人們對於邁入下一個嶄新的10年,內心追求一個穩定、可靠狀態的渴望,而這個內斂又優雅的經典藍,勢必也會成為明年流行穿搭的大勢配色,一起看看時尚潮人都怎麼駕馭經典藍單品。

2020年度代表色 - 經典藍(Classic Blue)



告別了2019年的代表色「活珊瑚橘」,新的一年迎來了永恆的「經典藍(Classic Blue)」,Pantone認為經典藍將會為靈魂帶來一種和平、平靜的感覺,並給予我們心靈慰藉,Pantone色彩研究部執行長Leatrice Eiseman表示:「我們生處在一個需要信任與信仰的大時代,經典藍象徵著自信而穩定,是一個兼具堅毅與可靠,讓人永遠可以依賴的色調。」

在這個資訊爆炸,生活步調又快的社會裡,相信「經典藍(Classic Blue)」所象徵的自信與平靜,正是許多現代人內心最需要的東西,相當適合作為2020年的代表色呢!

看到這裡,大家是否有漸漸感覺到「經典藍(Classic Blue)」的獨特魅力呢?介紹完它所象徵的意義,現在ELLE還要帶大家來看「經典藍(Classic Blue)」的時髦穿搭術!

經典藍丹寧穿搭



看到2020年的代表色是經典藍時,是否覺得又要花大錢買經典藍色調的單品了呢?但妳其實可以先檢視一下衣櫃裡的丹寧外套、長褲等等,因為有許多丹寧單品的顏色其實就是經典藍色調!

時裝週街拍潮人都愛的同色系穿搭風潮持續延燒中!整身經典藍牛仔套裝搭配厚底老爺鞋,完美演繹中性的同色系時髦感。

經典藍毛衣搭配同色系丹寧長褲,就是秋冬最簡約、好搭的經典藍穿搭。

女孩們衣櫃裡一定有一件經典藍貼身牛仔褲!不退流行又很好搭配,秋冬更是適合與短靴一起穿,修身又顯腿長,害怕造型太樸素的話,可以像照片裡一樣搭件個性的短版外套。

如果妳是梨形身材的女孩,想要穿貼身牛仔褲,那麼建議搭蓋過屁股的長版上衣或是長背心,才不會顯現臀型。

這幾年被舒服的寬褲慣壞的女孩們,穿不習慣貼身牛仔褲的話,經典藍牛仔寬褲也很好看,上半身搭配寬版外套跟襯衫,走一整身的Oversize的老爹風,也是不錯的選擇,整個人超復古!

經典藍西裝外套



在西裝外套外面再罩了一件同色系的針織大衣,穿搭會更有層次感!腳下踩著一雙隨性的皺皺長靴,特別又能顯現個性。

2020年想嘗試時髦又不會過於高調,同時可以使穿搭有點彩度的單品,非經典藍西裝外套莫屬!簡單搭配丹寧長褲就非常順眼又耐看。

多了綁帶的西裝外套更有俐落感了,外套到裙子由經典藍漸層到黑藍色,鞋子搭配蛇皮壓紋跟靴,色調雖然低調,但每件都是超時髦的單品,搭配起來也很能展現都會女性的魅力。

經典藍大衣



保暖又好搭的大衣總是讓人在冬天欲罷不能,但別再讓衣櫃裡永遠只有黑色、灰色的大衣了,今年必須來件氣勢爆棚的經典藍長大衣,而且經典藍與許多女孩秋冬最愛的奶茶棕也非常搭。

經典藍搭配檸檬黃單品



檸檬黃單品與經典藍意外合適! 時尚部落客Leonie Hanne以薄荷綠上衣搭配絲質的經典藍長裙,尖頭跟鞋與手上的迷你小包都是亮眼的檸檬黃,直接化身街上最繽紛的穿搭潮人!

經典藍色調的西裝外套優雅、沈穩,蓬袖設計的部分增添了一些夢幻氣息,搭配亮黃的單品更是亮眼,尤其腳下的尖頭蝴蝶結跟靴,跟上半身西裝外套的公主蓬袖整個超搭!

經典藍搭配紅色單品



還在以為藍色跟紅色絕對不能搭在一起嗎?但其實只要色調跟衣服樣式選對,藍配紅也可以穿得很時尚!經典藍因為顏色偏黯淡,加上上衣與外套都偏樸素,不會與鮮豔的亮紅強碰,另外裙子的印花也參雜的經典藍配色,因此上下半身的搭配看起來非常協調、順眼。

聖誕派對想要應景又不知道怎麼駕馭紅色單品,就用經典藍搭配鮮豔的聖誕紅吧!

經典藍上衣



其實經典藍也是頗顯白的色調,初次嘗試經典藍色穿搭可以從上衣開始,搭配難易度最低!不管穿淺色或深色的下半身單品都很合適。

經典藍洋裝



經典藍長洋裝優雅氣質,但搭配繫帶涼鞋的話,就又默默多了一點個性的感覺。

經典藍包包



不只穿搭要經典藍色調,配件換上經典藍也很時髦!最近許多品牌都默默推出藍色調的包包,經典藍在成為年度代表色後,也勢必讓這個色調的包包造成一波搶購,包包控一定要來款經典藍包包!

