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Nike印中文「耐克」、Adidas有蓮花刺繡　耍潮必入手的新年限定鞋

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編輯／Emily　圖／翻攝自kicksonfire.com

今年還沒過完，但許多新年系列商品已經蓄勢待發！球鞋品牌為了迎接農曆新年到來，常會推出CNY（Chinese New Year）鞋款，明年2020會有哪些新年限定鞋呢？Adidas、Nike、Air Jordan都已經有新年款鞋子的照片釋出，近日也將會開賣，過年要穿最潮新鞋，可要密切關注！

Adidas為了迎接農曆新年，將推出很有中國風的UltraBOOST新年系列。這系列包含了先前推出的最新鞋型 UltraBOOST 20以及UltraBOOST DNA，兩個鞋款都各會推出3種款式。

#Adidas UltraBOOST 20

UltraBOOST 20的CNY鞋款以黑色為底， Three Stripes使用適合過年的金色，鞋底印上粉紫色蓮花圖案，鞋面上則用刺繡手法繡了大朵的蓮花，相當搶眼！

▲新年球鞋。（圖／翻攝自kicksonfire）

▲新年球鞋。（圖／翻攝自kicksonfire）

另一個白色款鞋底印上喜氣的鯉魚圖案，鞋面則繡上醒目的鶴。如果不想這麼高調，可選擇背後印上鶴圖騰的款式，中國風也能走低調路線。

▲新年球鞋。（圖／翻攝自kicksonfire）

#Adidas UltraBOOST DNA

UltraBOOST DNA的CNY白色鞋款，鞋底和後方都印上吉祥富貴的大花圖案，很有新年氣息～鞋面則繡上精細的老虎刺繡圖。

▲新年球鞋。（圖／翻攝自kicksonfire）

▲新年球鞋。（圖／翻攝自kicksonfire）

另外兩款黑色的則較為低調，一款鞋底有藍色花紋，另一款鞋背後有中國風圖騰。

▲新年球鞋。（圖／翻攝自kicksonfire）

▲新年球鞋。（圖／翻攝自kicksonfire）

UB 20的 CNY鞋款定價159美元，UB DNA的CNY鞋款定價149美元，預計12/15會在Sneakersnstuff網站、 adidas.com和 adidas 實體門市販售。

#Nike Air Max1

Nike為了配合農曆新年，將推出Air Max 1的CNY鞋款，使用喜氣的大紅色與黑色做基底配色，再加上超鮮豔的亮黃、亮藍。

▲新年球鞋。（圖／翻攝自kicksonfire）

鞋上有很多小細節值得注意，最中國風的地方，就是鞋舌上印了Nike的中文「耐克」兩字！

▲新年球鞋。（圖／翻攝自kicksonfire）

鞋子前面有繡上金色小勾勾，鞋尾則繡了飛馬。這款還沒有確切釋出消息，但預計近期會在Nike網站上市。

▲新年球鞋。（圖／翻攝自kicksonfire）

#Air Jordan 13

Jordan Brand也將在2020 推出Air Jordan 13的CNY鞋款，網路上已經有先流出的照片，可以看到Air Jordan 13有了新的配色，鞋面用了象牙白，上面的圓圈圖案靈感來自中國的錢幣，鞋底則是粉紅色和偏土黃的金色。預計售價200美元，謠傳2020年2/1會上市。這幾個農曆新年限定鞋款的確切開賣資訊，還有待後續密切關注。

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關鍵字：

新年, 過年, 球鞋, 限定, nike, adidas, jordan
fashion.net

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