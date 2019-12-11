任容萱欲買紅線給「親密對象」　間接婉拒王子：會叫他送別人

▲法國巴黎輕珠寶品牌 Redline 請來任容萱分享佩戴秘密 。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安／台北報導

法國巴黎輕珠寶品牌 Redline 為了迎接即將到來的聖誕，於今（11日）邀請藝人任容萱出席活動發表，戴上蘊含好運的三條紅線手錬，任容萱也俏皮自招，「私下就是品牌愛好者，今天還會買來送給我的『親密愛人』。」至於親密愛人是誰？任容萱保密到家。

任容萱近日忙著為與「王子」邱勝翊合作的新戲《覆活》宣傳，拍戲行程先暫時告一段落，今日抽空來到法國巴黎輕珠寶品牌 Redline發表會，她也坦言，「最近都在好好沉澱休息，已經安排了假期要和家人好好旅遊。」

▲任容萱因為姐姐任家萱而認識品牌Redline 。（圖／品牌提供）

話題回到手上佩戴的三條紅線手錬，任容萱表示，「以前都是看大家戴一條，但是我今天將三條一起佩戴，覺得很美很有層次感，很像點點繁星的閃亮。」也因為Redline的特殊貼膚性質，讓手錬宛如第二層肌膚，戴上後就不需要拿下，暗藏美好寓意，任容萱提到，「我都會親自送給閨蜜跟她們說，『幫你戴上就不用拆掉了 。』」

▲任容萱私下就是品牌愛好者，活動結束要買紅線手錬送給親密對象。（圖／品牌提供）

她也自認私下就是品牌愛好者，「最開始其實是看到姐姐（SELINA任家萱）佩戴，覺得紅線代表好運，所以今天也會買來送給我的『親密愛人』。」至於親密愛人說的是誰？任容萱保密到家，「因為他會看新聞，不能提前破梗。」而後她也補充，「不過我就是沒送給自己，很希望能有人送我。」說完便讓人聯想到同部戲的演員王子，任容萱則是急忙婉拒，「王子要送我不太OK，我可能會叫他送給別人，因為很貴重。」

▲任容萱佩戴Diva Rubis女神紅寶石 NT$41,880；Marilyn瑪麗蓮鑽石 NT$65,800；Nova璀璨流星全紅線手鍊 NT$29,000。（圖／品牌提供）

任容萱佩戴由5顆鑽石組合的Nova璀璨流星系列搭配Marilyn瑪麗蓮排鑽系列，就像夜空中高掛的繁星，她也巧妙搭配上Diva女神系列十分亮眼，任容萱提到三條之中自己最喜愛的就屬中間的瑪麗蓮，不僅十分貼膚閃耀，24小時都不需要拿下，也能時時刻刻蘊含幸運。品牌更在聖誕之際，打造Timeless經典永恆；Fine Jewelry高級珠寶；Lifestyle生活風格系列商品，讓親密的家人、閨蜜都能一起戴上。



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