fb ig video ETtoday search mobile

任容萱欲買紅線給「親密對象」　間接婉拒王子：會叫他送別人

> >

▲法國巴黎輕珠寶品牌 Redline 請來任容萱分享佩戴秘密 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

法國巴黎輕珠寶品牌 Redline 為了迎接即將到來的聖誕，於今（11日）邀請藝人任容萱出席活動發表，戴上蘊含好運的三條紅線手錬，任容萱也俏皮自招，「私下就是品牌愛好者，今天還會買來送給我的『親密愛人』。」至於親密愛人是誰？任容萱保密到家。

任容萱近日忙著為與「王子」邱勝翊合作的新戲《覆活》宣傳，拍戲行程先暫時告一段落，今日抽空來到法國巴黎輕珠寶品牌 Redline發表會，她也坦言，「最近都在好好沉澱休息，已經安排了假期要和家人好好旅遊。」

▲任容萱 。（圖／品牌提供）

▲任容萱 。（圖／品牌提供）

▲任容萱因為姐姐任家萱而認識品牌Redline 。（圖／品牌提供）

話題回到手上佩戴的三條紅線手錬，任容萱表示，「以前都是看大家戴一條，但是我今天將三條一起佩戴，覺得很美很有層次感，很像點點繁星的閃亮。」也因為Redline的特殊貼膚性質，讓手錬宛如第二層肌膚，戴上後就不需要拿下，暗藏美好寓意，任容萱提到，「我都會親自送給閨蜜跟她們說，『幫你戴上就不用拆掉了 。』」

▲任容萱 。（圖／品牌提供）

▲任容萱 。（圖／品牌提供）

▲任容萱私下就是品牌愛好者，活動結束要買紅線手錬送給親密對象。（圖／品牌提供）

她也自認私下就是品牌愛好者，「最開始其實是看到姐姐（SELINA任家萱）佩戴，覺得紅線代表好運，所以今天也會買來送給我的『親密愛人』。」至於親密愛人說的是誰？任容萱保密到家，「因為他會看新聞，不能提前破梗。」而後她也補充，「不過我就是沒送給自己，很希望能有人送我。」說完便讓人聯想到同部戲的演員王子，任容萱則是急忙婉拒，「王子要送我不太OK，我可能會叫他送給別人，因為很貴重。」

▲任容萱 。（圖／品牌提供）

▲任容萱 。（圖／品牌提供）

▲任容萱 。（圖／品牌提供）

▲任容萱佩戴Diva Rubis女神紅寶石 NT$41,880；Marilyn瑪麗蓮鑽石 NT$65,800；Nova璀璨流星全紅線手鍊 NT$29,000。（圖／品牌提供）

任容萱佩戴由5顆鑽石組合的Nova璀璨流星系列搭配Marilyn瑪麗蓮排鑽系列，就像夜空中高掛的繁星，她也巧妙搭配上Diva女神系列十分亮眼，任容萱提到三條之中自己最喜愛的就屬中間的瑪麗蓮，不僅十分貼膚閃耀，24小時都不需要拿下，也能時時刻刻蘊含幸運。品牌更在聖誕之際，打造Timeless經典永恆；Fine Jewelry高級珠寶；Lifestyle生活風格系列商品，讓親密的家人、閨蜜都能一起戴上。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

法國, 巴黎, 輕珠寶, Redline , 任容萱, 王子, 任家萱, Selina, SHE
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力累積相當可觀、水瓶感情財運都不順

2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力累積相當可觀、水瓶感情財運都不順

信義遠百12／25開幕　阿美飯店、鼎泰豐進駐，邊看電影邊吃金色三麥

信義遠百12／25開幕　阿美飯店、鼎泰豐進駐，邊看電影邊吃金色三麥

超多人發熱衣穿錯了！保暖保心安　UNIQLO部長教「正確穿法」　

超多人發熱衣穿錯了！保暖保心安　UNIQLO部長教「正確穿法」　

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開 陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」 《82年生的金智英》六大淚點整理！孔劉是個好老公，卻什麼也不明白 林依晨超勵志正能量12金句：「生命中許多禮物，都是我討厭的事給的」 台中「限量排隊美食」上網買得到還超划算！純手工蜜麻花一口就上癮 戀愛總是不長久？從「分手時間表」看出問題　謹記三階段牢牢抓住另一半 情侶請注意！「5個」身體反應提醒你們已貌合神離

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面