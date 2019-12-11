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哥吉拉錶上撒野　Grand Seiko連錶帶都像怪獸皮膚

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▲Grand Seiko X 哥吉拉65周年聯名錶很有話題性。（影／記者陳雅韻攝）

 記者陳雅韻／台北報導

日本頂級腕錶品牌Grand Seiko自1960年問世以來，以精準與高質感展現日本職人精神著稱，同時融入文化精髓，最新力作與日本怪獸電影始祖哥吉拉聯手推出聯名錶，慶祝哥吉拉問世65周年與品牌獨創機芯Spring Drive誕生20周年，巧合的是也是Seiko進駐台灣市場65周年，一只紅得有話題的成為最佳紀念。

▲▼ Grand Seiko哥吉拉 。（圖／供關照）

▲Grand Seiko X 哥吉拉65周年聯名錶，全球限量650只，台灣配得50只，395,000元。（圖／品牌提供，以下同）

Seiko在1954年第一部《哥吉拉》電影便與其展開深厚連結，因為電影中哥吉拉摧毀聳立於銀座四丁目和光百貨Seiko鐘塔，成為影史上經典的一幕，此次推出的哥吉拉聯名錶，背面呈現哥吉拉與和光鐘塔剪影圖案，正出自《正宗哥吉拉》導演兼特效總監樋口真嗣之手，與Grand Seiko招牌金獅紋章相呼應。

▲▼ Grand Seiko哥吉拉 。（圖／供關照）

▲鯊魚皮錶帶呈現如哥吉拉皮膚的質感。

白鈦打造的哥吉拉聯名錶另一亮點是放射狀圖文的深紅色面盤，靈感源自哥吉拉強大的「放射熱線」招式，而紅色調的鯊魚皮錶帶，真實表現如哥吉拉的皮膚質感，品牌另附一條鱷魚皮錶帶供替換；內在威力也不容小覷，採平均月差僅正負10秒的Caliber 9R 15 Spring Drvie機芯，全球限量650只，台灣配得50只。

▲▼ Grand Seiko哥吉拉 。（圖／供關照）

▲錶背以《正宗哥吉拉》導演兼特效總監樋口真嗣設計的哥吉拉推倒東京銀座和光百貨圖案裝飾。

關鍵字：

Grand Seiko, 哥吉拉, Spring Drive
fashion.net

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