「口紅一哥」李佳琦推薦紅棕色唇膏必買Top 5！其中一支蔡依林才剛擦過

▲「口紅一哥」開直播選出秋冬必買的5支專櫃品牌紅棕色唇膏。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書＠沾夏醬、@追新課代表，品牌官網

擁有超過5萬支唇膏、塗起口紅比女生還美的大陸知名直播主「口紅一哥」李佳琦，不僅帶貨能力一流，每年試過的唇膏更是多到驚人，只要他推薦過的唇膏幾天內就會賣到缺貨！他前幾日開直播從12支專櫃品牌的紅棕色唇膏中，與網友共同選出最推薦必買的Top 5榜單，其中更有一支是華語流行天后蔡依林（Jolin）最近剛擦過、被問翻的人氣夯色，快來看看你跟到幾支？

Top 1：植村秀無色限緞光水潤唇膏#BR795

植村秀無色限唇膏系列本來就是網上人氣很高的唇彩，今年更一口氣將全系列換上簡約的半透明黑色外殼，因此被暱稱為「小黑方」。而這次獲選為紅棕色唇膏冠軍的#BR795是擁有絲緞光澤的「無色限緞光水潤唇膏」，李佳琦第一次試色時就被驚豔到直誇「買它！」在這次紅棕色票選時更是直接給了100分，「顏色、質地、上唇的感覺、顯色度，完美～perfect！」

Top 2：NARS惹火唇膏#MONA



NARS這支#MONA最近真的超夯，在這波紅棕色評比前不久，「呸姐」蔡依林（Jolin）才剛曬出與NARS合作拍攝的美照，官宣成為「品牌摯愛大使」，而形象照裡被問翻的超美唇色就是#MONA。而李佳琦則稱讚「Oh my god！非常復古高級，上唇質感好到爆炸，而且非常顯膚色，很可！」

Top 3：Hourglass煙管唇膏#at night



雖然Hourglass沒有引進台灣，但外型有如金色煙管的唇膏依舊被許多美妝部落客、網友熱推，而這支#at night，就連李佳琦都承認其實算是姨媽色，不算很正統的紅棕色，不過因為網友反應太強烈，還是歸類進這次榜單。雖然色系稍微有點偏差，但顏色依舊很美，李佳琦也力讚「從外包裝到顏色到質感都沒得挑！不會拔乾，顯色度一流。」

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Top 4：嬌蘭KISSKISS法式之吻唇膏#330



嬌蘭經典的KISSKISS唇膏，#330是質地柔軟豐潤但色彩飽和的黑管系列，美到讓他一試就尖叫，直呼「媽啊～神仙色！」薄塗顏色很透亮，全唇塗滿又是不一樣的感覺，甚至美到讓一向口若懸河的李佳琦說出「我已經沒有辦法用言語形容它了，它讓李佳琦詞窮，這支顏色！」「真的好久好久好久沒看到這麼紮心的顏色了！好好看，真的美翻了天！」

Top 5：GUCCI絲緞唇膏#505



今年9月一登台就引發話題熱潮的GUCCI BEAUTY，目前已有絲緞唇膏、薄紗唇膏、潤唇膏和最新12月剛上市的絨霧唇膏等4大系列，這次入選「紅棕色榜單」的則是Rouge à Lèvres Satin絲緞唇膏#505，尤其被稱為「小金管」的金色雕刻管身李佳琦超愛，「包裝滿分很有質感，超級超級好看～真的買它！這款的紅棕色帶有一點橘，塗上來唇紋都不見了！」

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