星．上妝／楊丞琳逗點瀏海是造型　本人拜託：別幫我撥好

▲楊丞琳的逗點瀏海，意外變話題。（圖／翻攝自IG/rainie77，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

出道19年來，楊丞琳在彩妝、造型上總勇於玩出新花樣，這次新專輯，除了擔任製作人與統籌外，妝髮部分更參與更多個人意見，日前她就在IG分享：宣傳這張專輯時常遇到很多熱心的人，看到我的瀏海，都會幫我把它「撥好」，殊不知，逗號瀏海是這張專輯的髮型特色之一 ，我本來就是要那樣彎的，拜託不要幫我撥好嗎？

新專輯《刪·拾 以後》，專輯傳達著「三十以後」對人生的體悟要「放下」或「拾起」都有更明確界線，像是這次的彩妝就近乎放下了所有的顏色，回歸丞琳最真實的一面。整張素臉幾乎只有淡到不行的底妝和眉毛撐場。

她的肌膚底子好，也曾公開分享上底妝前一定會敷面膜，幫助肌膚補水保濕，底妝一定要少量多次慢慢擦，讓底妝和肌膚徹底融合，妝效才會更維持久。

她更分享一個上妝小撇步，上粉底時的燈光非常重要，她堅持上妝一定要在黃白光下上妝，這樣最接近外面自然光線，完成的妝感才能絲毫不差。她笑說有時候要給底妝和肌膚一點相處時間，上妝後過一兩小時，那時候的妝容反而更美。

這次髮型除了逗點瀏海海搶戲之外，髮色更細心處理，頭髮中段以下的漂色，搭配捲髮很有外國人風。更有不知情的網友誤認為她的髮質壞掉，反而叫她去護髮。大氣的她便在IG和大家喊話：我每一張專輯都有不同的髮色和髮型，相信你們都很了解吧，關於大家的意見，有時真讓人哭笑不得耶。

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