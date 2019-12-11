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董若彤PRADA店內重溫露營回憶　ØZI工作又敗家大呼「根本強迫消費」　

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▲ØZI、名媛董若彤（Tiffany）為PRADA ESCAPE限時快閃店站台，詮釋兩套戶外風格造型。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

ØZI、名媛董若彤（Tiffany）今（12／11）一起為PRADA ESCAPE限時快閃店中店站台，兩人分別詮釋兩套迷彩風格造型。ØZI到場後看到橘色迷彩鞋就受不了，興起立馬打包帶走的念頭，他說：「我想說是強迫消費嗎？今天不是來工作的。」對自己也感到無奈。一向以優雅女人味著稱的董若彤，這回也難得流露出不一樣的戶外風格，頗不一樣。

▲▼PRADA ESCAPE快閃店。（圖／PRADA提供）

▲ØZI、董若彤兩位同學為PRADA ESCAPE限時快閃店站台，聚在店內一起大聊小學露營回憶。（圖／品牌提供）

PRADA ESCAPE快閃店僅在全球包含北京、東京、首爾等6個城市巡迴，台北是最後一站，該系列強調從戶外走進都市的主題，戶外、露營是很大的重點，單品也強調多功能與中性風格的設計。透過該系列讓曾為同學的ØZI、Tiffany回想起小學露營5天的經驗，不過兩人大嘆「要睡在帳篷內真的不習慣。」

▲▼PRADA ESCAPE快閃店。（圖／PRADA提供）

▲▼PRADA ESCAPE快閃店。（圖／PRADA提供）

▲PRADA ESCAPE系列快閃店以戶外、露營為主題，因此在店裝的部分採用黃色大帳篷外觀呼應。（圖／品牌提供）

雖然到戶外野營讓兩位明星不習慣，但迷彩元素倒是ØZI讚不絕口的心頭好，他指出「迷彩跟Hip Hop本來就是好朋友」，透露早就對示範穿著的PRADA Double Print襯衫很中意，「但迷彩更適合我一點，真的很喜歡」，董若彤則是很愛身上的皮帶腰包與尼龍漁夫帽。

▲▼PRADA ESCAPE快閃店。（圖／PRADA提供）

▲▼PRADA ESCAPE快閃店。（圖／PRADA提供）

▲▼PRADA ESCAPE快閃店。（圖／PRADA提供）

▲▼PRADA ESCAPE快閃店。（圖／PRADA提供）

▲ØZI一看就愛上的Thunder迷彩運動鞋（NT$37,000）、Double Print襯衫（NT$36,000）；董若彤喜歡的腰包迷彩印花尼龍款式（NT$18,500）。（圖／品牌提供）

由於該系列設計皆為中性風格，ØZI、Tiffany也不免被問會不會想與另一半一起穿？ØZI表示：「寬鬆的版型，應該都能一起穿吧！」Tiffany則表示：「希望以後有機會可以，現在還在尋找另一半。」直球回答明顯與之前曖昧回答不同，間接認了與周興哲哥哥周予天分手的傳聞。

▲▼PRADA ESCAPE快閃店。（圖／PRADA提供）

▲▼PRADA ESCAPE快閃店。（圖／PRADA提供）

▲ØZI能接受與女友共享衣櫥，Tiffany則稱目前還在找尋能共享衣櫥的另一半。（圖／品牌提供）

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PRADA ESCAPE快閃店至12月31日止，據悉其中與日本歷史悠久文具品牌Midori合作的文具系列，大受內行人追捧，尤其台灣引進完整文具系列，更是讓粉絲們在快閃店開幕首日就在門口排隊，目前有許多文具品皆要登記排Waiting List才能入手。

▲▼PRADA ESCAPE快閃店。（圖／PRADA提供）

▲▼PRADA ESCAPE快閃店。（圖／PRADA提供）

▲台灣引進完整文具品項，筆記本、書籤等，售價新台幣500元，相當平價。（圖／品牌提供）

關鍵字：

ØZI, 董若彤, Tiffany, PRADA ESCAPE, PRADA, 快閃店, 文具, Midori
fashion.net

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