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百顆全美鑽石大集合　國際牌1/3價格誘投資型藏家

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 ▲Diamond Bank於斐儷珠寶仁愛店舉辦「純粹」全美DIF特展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

以M2M（Mine to the Market，從礦場到市場）平台銷售模式著稱的Diamond Bank，今起至15日於斐儷珠寶仁愛店舉辦「純粹」全美DIF特展，集合100多顆總重超過300克拉美鑽，當中包括60顆3克拉以上的鑽石，共通特色都是顏色D等級、淨度達FL（Flawless完美無瑕）或IF（Internal Flawless內部無瑕）等級的全美鑽石，除了數量驚人，價格也深具競爭力，約是國際品牌定價的1/3，搶攻頂級收藏家市場。

▲▼ Diamond Bank 。（圖／公關照）

▲Diamond Bank舉辦「純粹」全美DIF特展，集合100多顆總重超過300克拉美鑽。（圖／品牌提供，以下同）

全場最高價是一顆D、IF等級的22克拉水滴型鑽石，是每年鑽石總產量不到2%的TypeIIa鑽石，因為多數鑽石含有氮元素會呈現淡淡黃色，但TypeIIa代表幾近純淨的無色，因此身價高達1億1500萬元；Diamond Bank同時覓得一對各12克拉的心型全美鑽石，也是市場罕見的成對珍寶。

▲▼ Diamond Bank 。（圖／公關照）

▲全場身價最高的D、IF等級的22克拉水滴型鑽石，約1億1500萬元。

▲▼ Diamond Bank 。（圖／公關照）

▲Diamond Bank同時覓得一對各12克拉的心型全美鑽石，約9300萬元。（圖／記者陳雅韻攝）

除了鑽石本身天然條件好，車工也極為重要，Diamond Bank特別強調展出的鑽石均採與國際品牌同等的頂級車工，才能讓鑽石散發極致火光，且價格極具優勢，以高CP值誘投資型收藏家出手。

▲▼ Diamond Bank 。（圖／公關照）

▲Diamond Bank鎖定投資型顧客，以豐富車工美鑽與高CP值吸引收藏家。

關鍵字：

Diamond Bank, 鑽石
fashion.net

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