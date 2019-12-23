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「聖誕節怎麼過？」單身族3大白眼內心話：我只想早點回家

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

面對即將到來的聖誕節，其實不是人人樂意度過，節日對於多數人而言充滿了壓力，例如你一定會被問到，「聖誕節怎麼過？」心裡OS只想說一句，「還能怎麼過，當然就自己過。」那麼以下這些節日症候群的白眼內心話，你應該很有同感。

▲聖誕節。（圖／翻攝自unsplash）

1. 聖誕節還能怎麼過，不然你要跟我過嗎？

遇到不熟的朋友難免會在聖誕前夕來一句，「聖誕節怎麼過？」很想回答一句，「聖誕節還能怎麼過，不然你要跟我過嗎？」不過只好隱藏著自己的面有難色，即便每一年都是差不多的模式，但是為了顯示自己的生活沒有那麼無聊，只好回應一些有趣的內容，其實到了節日當天，多數單身人士也只是下了班想早點回家罷了。

▲聖誕節。（圖／翻攝自unsplash）

2. 對節日的厭惡來自於人群

每每聖誕節前夕，路上就開始佈置一堆打卡景點，其實對於一般大眾而言，更多的是眼神死，尤其是單身人士看到一群路人瘋狂曬恩愛，應該只想加快腳步度過，更別提到了聖誕節當天，硬是被拖去參加各種社交聚會，對陌生場合感到不適應的你，這就是節日症候群犯了。

▲聖誕節。（圖／翻攝自unsplash）

3. 交換禮物早已沒有樂趣

聖誕節的重頭戲莫過於交換禮物，不過每年過下來的經驗就是，真正拿到想要的禮物幾乎是不可能，根本就是大家交換雜物的時刻，把一些不實用的禮物重新帶回家擺放，而你卻要為了交換禮物的規則，去抽空思考、花錢、包裝，真的是勞民傷財又不切實際的一場節日，如果你有同感，無疑是節日症候群的一大症狀。

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關鍵字：

聖誕節, 聖誕, 耶誕, 交換禮物
fashion.net

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