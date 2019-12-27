2019十大精品最火的包款　Dior Mini Book、CHANEL 19撞包也想要入手

究竟今年哪些包款掀起了話題，如果年底前要好好犒賞自己的話，除了經典款，還有哪些人氣包款值得入手，不惜撞包大家也想要買到，以下這十款精品IT bag，火紅的程度讓人甘心排隊也要買到！

Balenciaga – Hourglass

被稱為沙漏包的Balenciaga Hourglass，來自品牌最著名的巴斯克腰線外套的沙漏造型，在設計上採用牢固的懸掛結構設計，透過底部曲線創造出一個負空間，將沙漏包放置在平坦表面上時會出現一個半月形的底部空間，金屬B字磁性搭扣懸垂至此，輕輕擺動，之前還推出可以在沙漏包上寫上名字的服務，連BlackPink Lisa都拿著在機場時尚現身。

BV - The Pouch／Padded Cassette

有著卡帶包之稱的Padded Cassette，在牛皮皮片內裡舖棉後，熱壓做成皮條，再經過編織後的作品，光是熱壓處理就需時三小時的工藝之作，這款秀上曝光後越來越受到歡迎，但說起更受歡迎的，絕對是雲朵包之稱的The Pouch，排隊要四個月才能買得到，完全是2019年最火的包款之一，連超模Rosie Huntington也非常喜愛，常在私服中帶著雲朵包。

CELINE - Triomphe

藝術總監Hedi Slimane改造1970年代CELINE官方圖徽，這是品牌創辦人Celine Vipiana在一次車子拋錨經驗中，受到眼前圍繞凱旋門的Triomphe鎖鏈啟發，將其融入為品牌獨一無二的徽誌，並廣泛運用在包款，Hedi將這個經典的凱旋門金屬浮雕鎖釦再度用在包包上，打造出充滿個性的Triomphe，在今年造成話題，連裘莉也是此包款的愛好者。

CHANEL - CHANEL19

老佛爺為香奈兒Chanel設計的最一個配件「CHANEL 19」融合了香奈兒過去、現在與未來的聯繫，以包款的生日，也就是創作年份來命名，特大的菱格紋車縫縫線，將品牌經典元素成為吸睛亮點，金屬鏈銜接經典皮穿鏈，呈現出三種質感，從霧銀到古金色，連著電鍍銀金屬色，尤其是接連推出了許多顏色，包括經典的毛呢、粉彩色以及實用的黑、深藍等，可說是小香迷今年討論度最高的包款！

Chloe – C Bag

Chloe 2019春夏推出的全新Chloe C包款系列，最大的特色是鑲嵌於包包外部雙層翻蓋正中央的搶眼「C」字經典金屬配件，剛登場就立刻成為街拍人氣包款，連孫芸芸、ELLA陳嘉樺、韓國超模朴秀珠SooJoo都是愛用者，

DIOR – Mini Book Tote

DIOR在2018年春夏推出的Book Tote刺繡帆布包，創意總監Maria Grazia Chiuri為了向1967年原創的Oblique帆布致敬，由同一座紡織工坊製作這款刺繡帆布，讓大包包Book Tote而近期推出迷你版 Mini Book，保有寬度的容量，提把的設計則與包身以一體成型的方式做銜接，也成為了詢問度頗高的包款。

GUCCI – 1955 Horsebit Bag

辨識度極高的馬銜鍊設計，GUCCI帶有年輕氣息的1955 Horsebit馬銜包最近再度橫掃時尚迷的心，由創意總監 Alessandro Michele 設計，優雅洗鍊的馬銜鍊裝飾訴說GUCCI與馬術運動歷史淵源，肩背包最為實用，大小適中且好裝載，正面飾有馬銜鍊，包身側面亦有半截馬銜鍊與肩背帶銜接，較為硬挺的結構不用擔心包包容易變型，

HERMES - Lindy Mini

愛馬仕迷搶破頭也要入手這款全新的Mini Lindy！誕生於2007年的Lindy，獨特的吊橋造型以及多樣的背法，一直是愛馬仕的人氣包款，而在2019秋冬大秀上首次推出了迷你款，只有19公分的大小迷你的極可愛，而且一系列紫色、孔雀綠的配色既明亮又時髦。

LV -Multi Pochette Accessoires

今年最火的包款，絕對少不了這個 Louis Vuitton強打的Multi Pochette Accessoires手袋，才只是廣告推出，在店上已經被詢問到爆，而且排在待買清單的客人已經是全球爆量的程度，運用經典Monogram帆布，買一個包，就有兩個迷你版的 Pochette Accessoires（縮小版手拿包），以及一個圓型拉鍊零錢包，充滿玩心且多變化，重點是價格更加實惠，紅到現在依然是人氣缺貨款！

VALENTINO – VSLING

秋冬推出的全新VSLING手袋系列，擁有整個包款同色的獨特設計，其靈感源於帶領品牌走上高峰的70年代優雅幾何元素，V字標誌在中央突顯標誌，手袋的鎖釦設計使用了Valentino標誌性的V LOGO，再以手袋同色的小牛皮覆蓋，小巧的尺寸非常受到女星喜愛。

※BY SANDY HSU

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