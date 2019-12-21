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奶茶色球鞋大軍來襲！10雙今年冬天讓鞋櫃裡放入溫柔的色彩

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不論是深色點的焦糖奶茶、還是淺米色的皇家奶茶，今年冬天奶茶色繼續延燒...

Vans Old Skool Platform，NT$2,580

迎接秋冬季度Vans推出全新厚底系列，以Old Skool經典鞋型結合增高厚底。本回共帶來奶茶色和淺灰二色，流線的外型採用上乘麂皮製成，搭載經典純白皮革水波紋標誌以及增加高度的厚底，兼具外型與舒適特色提供穿著更多選擇，展現無與倫比的個性風格。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NIKE Air Force 1，NT$3,600

經典的AF1泡棉中底加厚，打造厚底設計，外底的齒紋也一併放大，為原版設計增添現代風格，配上粉嫩的奶茶色，加上低筒的版型，讓女孩們可以搭配各種不同花樣的襪子，為穿搭增添玩心。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

keds Rise Metro內增高牛巴戈綁帶休閒鞋，NT$3,001

keds的這雙Rise Metro的設計靈感來自16世紀末的蘇格蘭舞鞋，優雅且顯得腳踝纖細，貼心地在鞋內2公分內增高鞋墊，而且使用隱藏式鞋眼孔，讓鞋面線條俐落、具有設計感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

PUMA STORM.Y L

延續超人氣老爹鞋外型，PUMA STORM.Y L 鞋面採高質感皮革包覆，厚底鞋型更能完美拉長腿部線條比例，鞋底刷色彷彿白雪堆積打造冬戀時尚；另一款 PUMA Storm Street 則推出灰漾藍與焦糖米當季雙新色，鞋面以網眼、麂皮等異材質堆疊。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

FILA Disruptor
講到老爹鞋，FILA的老爹鞋可以說是帶起這波老爹鞋的元祖之一，皮革鞋面搭配著名老爹增高中底，不但具有厚度，更加讓穿搭有分量感，套上溫柔的奶茶色，不論是男生還女生都適合。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

New Balance 997經典復刻鞋，NT$ 3,650
經典的New Balance 997鞋型，鞋面以麂皮、帆布拼接而成，鞋後跟及N logo、鞋舌標則以皮革增添質感，鞋帶及後跟提環處以民族風細節點綴

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Reebok AZTREK， NT$2,850

Reebok x Gigi Hadid系列驚艷眾人，Gigi親自操刀設計，喜愛戶外運動的她，從中擷取靈感，打造出多款符合女性需求的單品，風靡90年代的Reebok AZTREK也有了溫柔的奶茶色，配寬大厚底輪廓更顯復古經典跑鞋風格一絕，鞋側點綴Reebok字樣，讓老爹鞋靈魂更顯出眾，

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

MM6 Maison Margiela

這款拼色高筒運動鞋來自MM6 Maison Margiela，以淺色皮革搭配網眼透氣材質，鞋底更採用焦糖色底，讓整體充滿溫暖的秋季氛圍，鞋舌部位附有MM6標貼、後置提鞋環，加上大厚底極具時髦感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Converse ALL STAR

日本Converse超犯規！最新推出ALL STAR CHUNKYLINE直營店限定發售的厚底奶茶色，預計在12月13日發售，比一般經典的Chuck 70更多了將近2.5層的高度，售價日幣7,500，預計會掀起日本女孩的搶購熱潮呀！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY SANDY HSU
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

【VG球鞋控】米奇躍上Converse小白鞋、Nike c/o Virgil Abloh最帥跑鞋誕生

連GD都視NIKE Air Force 1小白鞋為王道！10雙女孩專屬的AF1原來這麼好看

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

奶茶色, 球鞋, 運動鞋, PUMA, NIKE, VANS, FILA, KEDS, CONVERSE, VogueTaiwan
fashion.net

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