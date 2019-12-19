2019韓劇12月追劇清單！玄彬與孫藝真《愛的迫降》上演富家女禁忌之戀

Netflix、愛奇藝台灣站、friDay影音、中華電信MOD等影視平台，這個冬天都推出了一連串與韓國零時差跟播的全新戲劇作品，包括韓劇女王河智苑最新療癒浪漫劇《巧克力》、劇迷敲腕等播出的《輔佐官第二季》、玄彬與孫藝真挑戰南北韓禁忌戀情的《愛的迫降》，以及吳漣序與安宰賢的愛情喜劇《有瑕疵的人們》等，天冷窩在家就是追劇的好時機！

《輔佐官第二季》

韓國影帝李政宰暌違電視圈十年後再度復出的強檔戲劇《輔佐官》自今年6月播出後就好評不斷，而戲迷們在苦等了四個月後，終於迎來《輔佐官》第二季開播！有趣的是，第二季中幾乎所有角色全都「高升」，包括李政宰所飾演的張泰俊從輔佐官成為國會議員、原本飾演國會議員的資深演員金甲株成為法務部長，李伊利雅、金桐俊也都升職，唯獨新慜娥還「原地踏步」，讓她直笑自己沒長進。在記者會上，李政宰透露他與新慜娥在劇中的關係可說是「越來越糟」，兩人間充滿了懷疑及誤會，加上在國會中又是不同黨派的敵對立場，讓之間的關係不停往下掉，直呼自己也很期待導演會怎麼收尾。Netflix 11/11號起每週一、二晚上10點半與韓國零時差播出。





▲（圖／© ernest lee／Netflix提供）

《巧克力》

韓國最新療癒系料理浪漫劇《巧克力》由尹啟相、河智苑、張勝祖領銜主演，講述原本夢想成為廚師的腦神經外科醫生和義大利世界料理大會出身的女廚師，互相療癒過往傷痛、為需要臨終關懷的人士提供美食的溫暖療癒愛情故事。時隔兩年重返小螢幕的河智苑，為了演出劇中女廚師一角，不僅向媽媽惡補韓式料理，還特別跑去梨泰院的義式餐廳學習，架式十足。而由於劇中有大量在鄉村、原野上燒飯做菜及美食、用餐的畫面，讓相間隔三年再度演出電視劇的尹啟相笑說拍攝期間都會和工作人員互虧「我們是在拍《一日三餐》嗎？」此外，該劇還遠赴希臘取景，一望無際的美景加上溫馨的故事，不僅會讓觀眾感動到哭，同時又能在獲得療癒後露出笑容，為寒冬送上溫暖。friDay影音11/30起每週六、日上午十點獨家跟播。





▲（圖／© friDay影音提供）

《精神病患者日記》

驚悚喜劇《精神病患者日記》由《百日的郎君》導演李忠載和《狗與狼的時間》編劇劉勇在攜手打造，找來尹施允、鄭仁仙及朴成勳等實力派演員演出。故事以目擊命案現場的證券公司職員陸東植（尹施允 飾）為主軸，因事件而失憶的他在意外拿到一本精神病患的殺人日記後，誤將自己當成有精神疾病的日記主人，一改原本懦弱的個性，反轉成瘋癲又激動的性格，對身邊無視自己的人展開反擊。尹施允表示，由於故事實在太迷人，即便當下還在拍古裝劇《綠豆花》，也忍不住立刻決定接下角色。六歲透過《順風婦產科》出道的鄭仁仙，繼去年《我身後的陶斯》後再度回歸，這次在劇中飾演警察沈寶景，一直以來就想挑戰「職人」角色的她表示，在聽到導演和編劇的名字後，更是不能錯過這個演出機會。愛奇藝台灣站11/21起每週四五上午10點獨家播出。





▲（圖／© 愛奇藝台灣站提供）

《有瑕疵的人們》

愛情喜劇《有瑕疵的人們》講述人們因「偏見」而產生的各種有趣故事，是《我的野蠻公主》導演吳振碩與吳漣序的二度合作。導演透露當初選角的關鍵因素，是因目睹吳漣序在拍攝時，即便穿著古裝也依舊瀟灑地抬著腿吃麵，讓他印象深刻。吳漣序在戲裡詮釋一名對「花美男」過敏的熱血體育老師朱瑞妍，因交往的對象都在整型成花美男後劈腿，讓她對長相俊秀的男人相當反感；男主角李康宇（安宰賢 飾）正好就是一位以外貌至上的花美男，而他竟是吳漣序的童年玩伴，兩人在長大後重逢，同樣都有著對外表偏見的毛病，在吵吵鬧鬧中一起克服愛情裡的不完美，上演一段歡喜冤家的戀愛故事。同劇還找來金瑟琪和具元，分別詮釋「想嫁豪門」及「無法說謊」的角色，以誇張有趣的方式逐漸改變眾人對他人的偏見。愛奇藝台灣站11/28起每週四、五首播。





▲（圖／© 愛奇藝台灣站提供）

《愛的迫降》

繼去年合作電影《極智對決》後，最強軍裝男神玄彬與浪漫戲劇女神孫藝真再度攜手推出新戲《愛的迫降》，挑戰北韓軍官與南韓富家女的「禁忌之戀」。劇情描述因為滑翔傘意外不得不在北韓緊急迫降的財閥女繼承人尹世莉（孫藝真 飾），以及因愛上尹世莉而將她好好隱匿並守護的北韓精銳軍官利正赫（玄彬 飾）之間的愛情故事。該劇是《來自星星的你》編劇的新作，由《羅曼史是別冊附錄》導演所拍攝，劇組特地遠赴瑞士和蒙古取景，並帶觀眾一窺神秘的北韓生活，滿滿新鮮有趣的看點，還未播出就已經是韓劇粉絲熱烈討論的話題。Netflix 12/14起每週六、日晚間九點與韓國同日更新。





▲（圖／© lim hyo seon／Netflix提供）

《檢察官內傳》

《檢察官內傳》改編自現任檢察官撰寫的同名散文集，講述向來在職場上如魚得水的菁英檢察官車明珠（鄭麗媛 飾）因一次失誤遭流放到鄉下，遇見了極具人情味的檢察官李善雄（李善均 飾），兩人對辦案所持的立場不同，對當事人的態度也天差地遠，互看不順眼的他們，即將掀起辦公室裡的唇槍舌戰。有別過往韓劇多聚焦於政治弊案或重大案件的調查，該劇著重呈現檢察官的真實日常，讓不少劇迷相當期待。愛奇藝台灣站12/17起每週二、三獨家播出。





▲（圖／© 愛奇藝台灣站提供）

《金牌救援：Stove League》

有韓版《魔球》之稱的《金牌救援：Stove League》由南宮珉和朴恩玭睽違6年後再度合作演出，劇情講述面對有問題的經營體制、隨時找碴的老闆，以及眾人嘲諷與看好戲的眼神，Dreams新任團長白承洙帶領「萬年墊底」的棒球隊逆轉勝的故事。南宮珉在戲中飾演眼光獨到、理性，不易表露自己情感的球隊團長白承洙；朴恩玭則飾演球隊裡唯一的女性營運組長李世英，10年來對球隊的熱情未曾遞減。此外，因《天空之城Sky Castle》成爲大勢新人的趙炳圭也有參與演出，在劇中飾演一直想要好好表現，卻因家境殷實而被稱為「空降部隊」的營運組職員韓載希。趙炳圭與南宮珉兩人第一次合作就展現了「溫暖的前後輩情誼」，而這會不會是南宮珉繼《金科長》與李俊昊得到最佳情侶後再次出現「男男CP」，讓觀眾對劇情發展有了無限想像。中華電信MOD 12/20起與韓國同步跟播，1/12起每週日晚間9點在MOD 353頻道「龍華偶像台」全台電視首播。





▲（圖／© AnKH.／龍華電視提供）

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《李棟旭想做脫口秀》

李棟旭新綜藝《李棟旭想做脫口秀》開播，孔劉作為首期嘉賓，這是他與李棟旭睽違三年再次在螢光幕前合體，他登場時，出場音樂還響起兩人主演電視劇《鬼怪》配樂，並目中還原了兩人在《鬼怪》並肩而走的經典畫面，更讓人害羞的是，兩人還在節目裡牽手，完全圓了死鬼CP粉絲們的夢。

李棟旭在節目中曝光與孔劉的簡訊對話，李棟旭喊孔劉阿怪，孔劉則喊他棟使，兩人認識近九年時間，談及兩人怎麼親近起來？孔劉透露，當時聽到李棟旭要演《鬼怪》裡的使者，心裡非常開心，當拍攝結束後，感覺我們之間更親近了，讓李棟旭反問，「這是在跟我表白嗎？」，兩人時常在對話重複，「在幹嘛？」、「我們見面吧！」、「想你喔！」等對話，甚至還會加上愛情圖案。

孔劉表示為了拍攝動作片還進行了運動員的訓練和飲食控管，哪知道腹肌一下就練出來了，一定是自己底子好，現場更秀出孔劉的腹肌照，讓現場工作人員相當驚豔。李棟旭則接手自誇說「拜託以後訪問我們時，不要只問有沒有腹肌，而是要問我們腹肌有多深！」好笑流暢的李棟旭新綜藝《李棟旭想做脫口秀》， 12/5起，friDay影音每週四上午十點同步跟播、愛奇藝台灣站每週四中午首播。

※BY SANDY HSU, CHEN CHEN WANG

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