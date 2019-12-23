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秋冬大勢鎖定「#Almond Sugar糖杏仁棕」唇彩　氣質女孩選一支帶回家

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美國權威色彩機構Pantone不久前公布了2019/20秋冬流行色，有搶眼#辣椒紅Chili Pepper、#果鳩鳥粉Fruit Dove、#深切達乳酪橘Dark Cheddar，當然還有一看就秋冬氛圍滿滿的色調，像這次介紹的#糖杏仁棕Sugar Almond，帶著一份甜蜜溫柔感，擦上這樣淺棕咖啡色調，與楓葉、咖啡、古銅金眼妝都很搭，以下推薦的大勢【#Almond Sugar糖杏仁棕】唇彩，女孩收入不僅應景，抹上更展現出一股迷人的復古知性。

迪奧DIOR金燦粉霧絲絨唇膏 #068 Charm／NT$1,400

2019聖誕限定色，金緻外殼使唇膏更顯優雅，#068 醉人柔粉Charm是令人沉醉的杏仁棕，調入細緻的金粉，讓雙唇仿佛穿上一襲精緻閃耀的晚禮服，更顯華麗動人。上市一周內櫃檯即刻售罄，這次為了慶祝「迪奧線上快閃店」（11/25-12/25期間限定，請搜尋「迪奧線上快閃店」），緊急追加極限量進貨，今年最後一檔絕對不能再錯過。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

LAURA MERCIER 摩登精華唇膏#05BRUN NATUREL／NT$1,200

質地如奶霜般輕盈無感，這支在台灣是冷門色，但在日本可是賣到缺貨，很多日本模特兒都擦這支拍秋冬Beauty專題，實際抹上就知道這支的魅力，非常知性的蜜豆肉桂色，溫柔襯膚，都會OL收入非常百搭。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

BOBBI BROWN 金緻水光唇膏 #Bold Honey／NT$1,200

金色菸管包裝，轉出來是如潤唇膏一般的滋潤膏體，裡面添加玻尿酸、維他命E、植物萃取等成分，可一抹即撫平唇紋。#Bold Honey乍看很土，但抹在嘴巴上就是知性氣質，女孩一擦上嘴絕對會帶它回家。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

蘭蔻LANCOME 絕對完美鑽石霧光唇膏#274／NT$1,150

帶有微量礦物能量，讓唇彩上唇後色澤更為明亮。每次擦上唇膏時，奢華成分包覆嬌嫩雙唇，帶來不起皮、不顯紋、超顯色、超保濕唇妝。#274在第一波曝光中就是強推主打，上市果然引起搶購熱潮，目前已多次缺貨補貨。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NARS惹火唇膏#MONA 4.2g／$1,100元

非常經典的唇彩，小紅書網友票選是全球十大斷貨色號之首，台灣也是每三個月就要補貨一次，不挑膚的優點，讓人想不斷回購，有它在包包就能百搭任何妝容。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

M.A.C子彈唇膏#TOUCH／NT$750

像是經過厚焙的棕色奶茶，調配上水潤光澤，讓這支唇膏不高冷，女孩可以安心駕馭，一擦變身溫柔小姐姐，想要加點知性就擦這一支。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

記住這個色號：#420玫瑰荔枝！雅詩蘭黛最熱賣經典色，一口氣推出超限量唇膏、唇釉與唇露

「#BG963霧面奶茶色、#OR570 極霧紅焦糖、#PK375粉霧煙燻玫瑰！」植村秀高級感霧面唇膏必收6色推薦

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

DIOR, LauraMercier, BobbiBrown, LANCOME, NARS, MAC, 秋冬, 唇膏, 唇彩, 唇萃, VogueTaiwan
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