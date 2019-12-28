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CELINE 2020早春包款一片清爽色系　掛上凱旋門吊飾，優雅更加分

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CELINE SPRING 2020全新女裝早春形象正式發布。由藝術總監HEDI SLIMANE親自掌鏡，捕捉南法度假勝地聖特羅佩明媚流瀉的春光。聖特羅佩這片蔚藍海岸地區有著豐富的歷史、藝術與文化遺跡，自60年代末到70年代中期，法國新浪潮電影運動與瀰漫俏麗輕快的yé-yé樂風在此蓬勃發展，CELINE SPRING 2020早春女裝系列靈感由此展開。

隨著早春形象曝光，全新包款也隨之推出。從TRIOMPHE BASKET草編包、MAILLON TRIOMPHE蔚藍海洋風格的條紋鍊帶包、CABAS CELINE帆布包、CRÉCY馬銜釦水桶包…等，充滿悠閒恬適風情的配件，透過清爽且溫柔色系例如奶茶棕、青瓷色、奶蜜黃等，洗鍊出包款不同的風格情調。

MEDIUM CLASSIC 復古粉頂級小牛皮肩背包，NT$135,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TEEN CLASSIC 亞馬遜綠頂級小牛皮肩背包，NT$105,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

SMALL CLASSIC 駝色頂級小牛皮肩背包，NT$105,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TEEN CLASSIC粒紋小牛皮肩背包，NT$105,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

BESACE 16 奶蜜黃粒紋小牛皮小型肩背包，NT$75,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CHAINE TRIOMPHE 小牛皮帆布肩背包，NT$89,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

迎合南法聖特羅佩蔚藍海岸的風格，設計師透過清爽的草編包款來詮釋2020早春系列的主軸。從BUCKET CRÉCY、BASKET到CABAS款式，都可以看見奶茶棕般濃郁的皮革點綴著草編包，呈現出高級感。

CABAS CELINE小牛皮帆布TRIOMPHE標誌水桶包，NT$41,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

BASKET TRIOMPHE 標誌草編包，NT$16,500

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

全新Triomphe凱旋門經典鎖鏈印花系列自推出以來，已經成為櫃上熱賣款式，2020早春系列繼續加碼推出。全系列以輕巧紮實的塗層帆布打造，並以陰影的漸層變化締造出凱旋門鎖鏈印花的立體浮雕效果，飾以焦糖色的高級皮革滾邊壓線。

TRIOMPHE CANVAS帆布與小牛皮小型肩背包，NT$73,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TRIOMPHE CANVAS 小牛皮帆布零錢包，NT$12,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TRIOMPHE CANVAS 小牛皮帆布鏈帶手拿包，NT$25,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TRIOMPHE CANVAS帆布與小牛皮抽繩水桶包，NT$ 33,500


 ▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

另外，搭配包款的拉鍊吊飾這次也推出特別的款式，讓你的包款吊飾可以隨著自己的喜好更換，呈現不同樣的風格。

16 門牌號碼金屬拉鍊吊飾，價格店恰

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ARC DE TRIOMPHE凱旋門造型金屬拉鍊吊飾，價格店洽

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

CELINE, 海迪斯里曼, 包包, 包款, 新包, 早春, VogueTaiwan
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