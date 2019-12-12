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劉嘉玲慘淪「劉大媽」　霸氣全無「融入塗鴉背板中」

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▲▼ 。（圖／翻攝澳門國際影展頒獎典禮微博）

▲劉嘉玲的銀灰色禮服全融入背板中。（圖／翻攝澳門國際影展頒獎典禮微博）

記者張妤瑄／台北報導

54歲影壇巨星劉嘉玲日前以澳門影展大使，壓軸現身澳門影展紅毯，她選穿大墊肩刺繡禮服，準備以嚇人氣勢登場，沒想到背後亂糟糟的背板，卻壞了她的完美計畫！衣服顏色與背板顏色快融為一體，背後的圖案更剛好讓她像戴了2D皇冠登場，讓網友全傻眼。

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▲劉嘉玲站定的位置，頭頂上剛好有個圖案，她莫名「被戴上2D皇冠」。（圖／翻攝澳門國際影展頒獎典禮微博）

原想霸氣登場的劉嘉玲，被一個塗鴉背板壞了一鍋粥，有網友評「那背板連武則天都怕」，也有人說「非常女布袋戲」，壓軸女王的氣勢放在不對的場景下，只能大嘆可惜。好在劉嘉玲的團隊事後放上精修圖，逆光出場的角度、后臨天下的背面視角，在事後稍稍扳回一城。

▲▼ 。（圖／翻攝劉嘉玲微博）

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▲劉嘉玲團隊的精修圖很有Fu，為壓軸登場的巨星氣勢扳回一城。（圖／翻攝劉嘉玲微博）

劉嘉玲此次出席影展，選的是黎巴嫩設計師品牌ELIE SABB秋冬高級訂製服，銀灰色的禮服面料上有銀色與金屬藍的刺繡，為裙襬勾勒出一番華麗景緻，雙袖上的大墊肩更能襯托出后臨天下的氣場。在團隊的精修圖之下，嘉玲姐仍舊霸氣無敵！

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▲劉嘉玲選穿的是ELIE SAAB秋冬高級訂製系列禮服。（圖／翻攝劉嘉玲微博）

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但將視角轉為媒體拍下的生圖，倒有網友狠評「劉嘉玲手臂像60歲老年人的，鬆弛、老人斑」、「劉大媽」、「劉嘉玲衣服難看」，只能嘆巨星實在難為。

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▲劉嘉玲被微博網友狠批有老態。（圖／翻攝劉嘉玲微博）

關鍵字：

劉嘉玲, 澳門影展, ELIE SAAB, 時尚穿搭, 紅毯時尚, 卡地亞, Cartier
fashion.net

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