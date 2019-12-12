日本@cosme護手霜排行榜公開　第2名完全出乎意料

▲不只臉，手部肌膚也要照顧好。（圖／翻攝自IG/saekoofficial）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

想要當個細節美女，手部保養可千萬別忽略！秋冬肌膚偏乾，雙手更需要細心護理，否則乾荒粗糙見人就很尷尬，除了顧好臉，擁有柔軟好摸的手部肌膚很加分。日前日本美妝網站@cosme公布2019護手霜TOP3，結果真的超出乎意料！

▲推薦乾燥肌使用。（圖／翻攝自IG/park_sodiaa）

第3名

YuskinA 悠斯晶A乳霜

質地偏稠感的黃色乳膏狀，在肌膚上推開需要一些時間吸收，若擔心黏膩感可能接受度不高。但這款乳膏卻是乾荒手的救星，如果你常碰水或是清潔劑，對於改善雙手脫皮很管用，連續使用雙手柔嫩感很顯著。除了可用在雙手，用來急救乾裂腳跟也很管用，睡前使用有不錯的預防效果。

▲護髮霜意外獲得好評。（圖／翻攝自IG/botanist_official）

第2名

BOTANIST的護髮霜

BONTANIST的洗沐產品很受歡迎，這次的護手霜居然意外地以「護髮霜」上榜，原因是護髮霜內含摩洛哥堅果仁油、山茶籽油、荷荷巴油等保濕成分，日本女生發現在護髮同時，手部也同時被滋潤到，甚至把它當作護手霜使用了。有人就愛喜愛它潤澤感，清新檸檬和天竺葵香氣也很吸引人。但也有一派認為把這個當作護手霜用太黏膩了，整體來說這款CP值超高，多用途難怪會空降入榜。

▲凡士林用處多。（圖／翻攝IG/my_6240）

第1名

凡士林

凡士林的好用不容贅述，除了能當潤唇膏和萬用霜，網路上更流傳許多用法，日本女生喜歡把凡士林當成潤膚霜使用，抹在乾燥的手、腳和膝蓋都有不錯的保濕效果。但因為質地偏油，她們傾向在睡前使用當作修護，平常不太會帶出門。可愛的價格也是人手一罐的原因。