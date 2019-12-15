老佛爺愛貓「邱比特」推出寫真集　卡爾親自掌鏡，收藏專屬兩人的親密回憶

儘管老佛爺（Karl Lagerfeld）今年2月逝世於巴黎，大家還是關心著老佛爺的一生摯愛- 他的貓Choupette。這隻擁有迷人藍眼伯曼是老佛爺最忠心的伴侶，「我從未想過自己能如此愛上一隻動物，」老佛爺在 2017年向CNBC 表示。「只要親自看上一眼就會立即愛上她，因為她有種令人難以置信的魔力。」而現在Choupette於11月底推出專屬寫真集。

在貓奴充斥的時尚界中（如 Grace Coddington 和 Giorgio Armani 等人），有一隻時尚貓后的地位不容置疑，那就是邱佩特 Choupette（意思為法文的「甜心」）。

這本直白名為《Choupette》的攝影集完全由老佛爺掌鏡，大量的親密照片就像是一封道盡主人與寵物們日常喜悅的愛戀情書。鏡頭下的邱佩特在一座（無疑價值不菲）的甕上小憩，或在紙箱裡玩耍。這本書也許設計簡約，但老佛爺對他終身伴侶的寵愛卻一點都不簡單。

邱佩特的世界級好命已成為高端時尚奢侈與不時荒謬之隱喻（或許還有揶揄的meme），並在IG帳號@choupettesdiary帶起一股非官方社群熱潮。需要不只一位，而是整個團隊之專屬照料才能維持邱佩特習以為常的生活風格。

「她就像是一位時髦小姐... 有個人專屬女傭，」老佛爺說道。「很多細節要關照：每天要洗眼五次、梳理白毛... 照顧她是一項全職工作。」

另外值得一提的是私人專機。2013 年一張邱佩特（長年不戴項圈）從老佛爺專機上看出窗外的照片引發瘋傳。而新書中也收錄了之前未發表過的奢侈紀錄—包含她在 30,000 呎高空與兩朵白蘭花的合照。

「我也認為她很好命。我們一同旅行，我出國時則是由女傭照料。她從不會落單，」

除了主人在遺屬裡據稱留下的大筆遺產外，她也憑著日本及德國的模特兒工作自己賺進大把鈔票—老佛爺說這都要感謝她嫵媚的外貌。

有鑑於此，這本攝影集並不著重對鋪張奢侈的讚頌。而是向鏡頭後的藝術家散發出深厚的感念之情。這隻貓界時尚網紅並不是一開始就誕生於Chanel王國，是透過法國模特兒 Baptiste Giabiconi才偶然進入老佛爺的生命。

「一位朋友把她交給我一位好友，說『我要離開幾天，你可以代為照顧 [她] 兩星期嗎？』，」老佛爺說。「他回來後，我說『抱歉，邱佩特是我的了。我不會把她交出去。』接著她就成為了世界巨星。」

在名氣與財富的表象下，有著無盡的愛意。當被問到邱珮特如何改變他一生時，老佛爺毫不猶豫的說：「我認為她讓我成為更好的人。她很神奇的給了我能量。當我在她身邊時，就好像手機充滿電一樣。」

《Choupette》由 Steidl 出版，11 月底啟售

※BY JULIA HOBBS, TIFFANY LEU

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