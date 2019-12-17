年度最狂巨星Lizzo造型盤點　亮片、緊身衣與爆表的愛自己

「如果我發光，所有人都會發光。」麗佐Lizzo在2019最火紅的正能量金曲之一《Juice》中如此唱道；而在時尚風格方面，她確實說到做到。

2020葛萊美獎入圍最多獎項的女歌手Lizzo一直以來都有一批小眾狂熱粉絲，但2019是她終於進軍主流的一年。這位底特律出生的歌手與rapper的最新專輯《Cuz I Love You》在四月衝上美國告示牌榜第六名，並用朗朗上口的歌詞、招牌電臀、長笛才藝與毫不遮掩的自信收服廣大粉絲。

在時尚方面，沒有Lizzo不敢嘗試的危險區，她的舞台造型完美反應了一直以來所主張的身體自愛態度：四月在Coachella的單腿連身服；六月在Glastonbury的金屬紫色連身衣；以及同月把新娘造型帶到新層級的BET獎。

紅毯上，Lizzo的浮誇氣勢也毫不收斂。今年Met Gala的敢曝camp主題就像是為她而生，用一件Marc Jacobs粉紅羽毛斗篷與與禮服加上同色假髮完美詮釋。在2019年六月的MTV電影與電視獎上，她穿了一件霓虹綠飾邊緊身洋裝（來自布魯克林設計師Christopher John Rogers）搭配閃亮球鞋—聽起來不太搭，但其實非常完美。

敢穿也勇於展現自我的Lizzo，穿搭風格充滿樂趣時尚感，Vogue為你整理出Lizzo至今最佳造型。



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※BY EMILY CHAN, YOYO SU, JAMIE YEN

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