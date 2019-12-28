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《冰雪奇緣2》最讓人喜愛的9句經典台詞　雪寶讓你笑著感動到心坎裡

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艾莎Elsa與安娜Anna，雪寶Olaf、Kristoff...等，帶著時間的洗禮下有著煥然一新的面貌，再度透過動畫片的感動與奇幻呈現。《冰雪奇緣2 Frozen II》這次也同樣有了發人省思的台詞，這些台詞看似簡單易懂，但實用價值卻非常高，尤其是雪寶的台詞，看似搞笑，但是笑著笑著卻能夠直接進入人心，觸動心靈。

以下就跟著我們一起看看《冰雪奇緣2 Frozen II》的經典台詞有哪些。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／© DISNEY，下同）

1．How I wish it would stay this way forever. Though, change mocks us with her beauty.
多麼希望能永遠保持這樣的狀態。但是，丕變以她美麗的形式嘲笑著我們 – Olaf

2．I just thought of one thing that's permanent – love.
我想到的只是唯一永恆的一件事 - 愛 – Olaf

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3．My theory that advancing technology will lead to our doom？
我的理論告訴我，通常先進的科技會導致我們的厄運？ – Olaf

4．Because when you’re older, absolutely everything makes sense.
因為當你逐漸長大，小時後覺得沒道理的一切，都開始有意義了 – Olaf

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

5．When one can see no future, all one can do is the next right thing.
如果看不清未來，就走好當下的路，做你此刻該去做的事。 - Pabbie

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

6．Be prepared. Just when you think you found your way, life will throw you onto a new path.
事情永遠不會按照你的計劃一步步進行，那麼我們能做的，就是接受變化，然後從容應對。 - Mattias

7．Elsa, when are you going to see yourself the way I see you？
艾莎，妳何時才能像我看你那樣看待自己？ - Anna

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

8．Fear is what can't be trusted.
恐懼是不可信任的。– Elsa

9．The past is not what it seems. You must find the truth.
必須還歷史以真相，否則我們沒有未來。– Pabbie

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

《冰雪奇緣2》結局藏洋蔥，艾莎魔法來源大揭密

五分鐘聽完17首迪士尼電影經典歌曲，連《冰雪奇緣2》主題曲都在裡面！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

冰雪奇緣, 冰雪奇緣2, Frozen, Frozen2, 金句, 經典台詞, VogueTaiwan
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