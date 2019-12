《冰雪奇緣2》最讓人喜愛的9句經典台詞　雪寶讓你笑著感動到心坎裡

艾莎Elsa與安娜Anna,雪寶Olaf、Kristoff...等,帶著時間的洗禮下有著煥然一新的面貌,再度透過動畫片的感動與奇幻呈現。《冰雪奇緣2 Frozen II》這次也同樣有了發人省思的台詞,這些台詞看似簡單易懂,但實用價值卻非常高,尤其是雪寶的台詞,看似搞笑,但是笑著笑著卻能夠直接進入人心,觸動心靈。

以下就跟著我們一起看看《冰雪奇緣2 Frozen II》的經典台詞有哪些。

▲(圖/© DISNEY,下同)

1.How I wish it would stay this way forever. Though, change mocks us with her beauty.

多麼希望能永遠保持這樣的狀態。但是,丕變以她美麗的形式嘲笑著我們 – Olaf

2.I just thought of one thing that's permanent – love.

我想到的只是唯一永恆的一件事 - 愛 – Olaf

3.My theory that advancing technology will lead to our doom?

我的理論告訴我,通常先進的科技會導致我們的厄運? – Olaf

4.Because when you’re older, absolutely everything makes sense.

因為當你逐漸長大,小時後覺得沒道理的一切,都開始有意義了 – Olaf

5.When one can see no future, all one can do is the next right thing.

如果看不清未來,就走好當下的路,做你此刻該去做的事。 - Pabbie

6.Be prepared. Just when you think you found your way, life will throw you onto a new path.

事情永遠不會按照你的計劃一步步進行,那麼我們能做的,就是接受變化,然後從容應對。 - Mattias

7.Elsa, when are you going to see yourself the way I see you?

艾莎,妳何時才能像我看你那樣看待自己? - Anna

8.Fear is what can't be trusted.

恐懼是不可信任的。– Elsa

9.The past is not what it seems. You must find the truth.

必須還歷史以真相,否則我們沒有未來。– Pabbie

※BY TRAVIS HUNG

(完整文章請看VOGUE.com)



延伸閱讀

《冰雪奇緣2》結局藏洋蔥,艾莎魔法來源大揭密

五分鐘聽完17首迪士尼電影經典歌曲,連《冰雪奇緣2》主題曲都在裡面!

更多精彩報導,詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導,未經同意禁止轉載。