fb ig video ETtoday search mobile

90年代最直接呈現個人品味　明星穿帆布鞋、羊毛衣讓紅毯時尚零距離感　

> >

時下的紅毯服裝十分強調魅力、戲劇性和時尚感，一套完整的紅毯造型往往需由團隊一起合作完成，包括設計師、品牌、造型師、公關、助手、妝髮、指甲……再加上數天時間的準備工作。不過這種情況並不是自古皆然，在Instagram、造型團隊甚至更早以前的「時尚警察」類節目出現之前，我們曾經歷過九〇年代那場誰都可以參加的時尚狂潮。

紅毯的歷史可以追溯到公元前458年的希臘悲劇三部曲《奧瑞斯提亞》，更不用說其他（未有好萊塢之前）王公貴族、高官顯要的歷史，但是在九〇年代它還不是現在這個模樣。首先，明星和時裝品牌之間沒有交易或權力競爭（儘管Giorgio Armani已開始向演員獻殷勤，但尚未成為慣例），就連瓊．瑞佛斯（Joan Rivers）那句邪惡的台詞「你穿誰的衣服？」都是到1995年後才成為主流。

總體來說，九〇年代是紅毯時尚最簡單輕鬆的時期。名人經常自己選擇服裝，表達個人的主張。茱兒芭莉摩Drew Barrymore在電影《真實一瞬間》的首映典禮穿奶油色開襟衫配仿舊牛仔褲；李奧納多狄卡皮歐Leonardo DiCaprio穿著被雨淋溼的衣服參加《帥哥嬌娃》首映會。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

又或是1996年莉薩博內特（Lisa Bonet）以最酷的波西米亞風媽媽裝扮，帶著年幼女兒柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）一起出席首映禮；別忘了還有瑞凡費尼克斯（River Phoenix）在奧斯卡午餐會穿的羊毛衣。他們的打扮都彰顯了自己的品味，一種自由放任的時尚態度，讓大家看見個性、舒適和自在。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

值得注意的是，紅地毯上還出現過真正的手提包，不是極簡包、裝飾性的手拿包或微型包，而是真正實用的手提袋，像是凱特摩絲（Kate Moss）、克莉絲蒂杜靈頓（Christy Turlington）和珍妮佛洛佩茲（J-Lo），都曾經把這種包包揹上紅地毯，裡頭裝著必需品。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

鞋子也一樣偏向實用性，沒有剛從盒子裡拿出來的運動鞋或設計師運動鞋，基努李維（Keanu Reeves）穿著舊的高筒靴並騎著他的摩托車進場，薇諾娜瑞德（Winona Ryder）和葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）則愛穿Converse帆布鞋。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這些圖片掀起的懷舊風繼續充斥我們的社群動態（@90sanxiety），《Vogue》也以此文向那些輕鬆自在、叛逆耍酷毫不費力的九〇年代紅地毯代表人物致敬。

※BY SAM ROGERS, SANDY HSU, GAIL HSU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

盤點歷年奧斯卡影后造型，以及史上最感人肺腑的得獎致詞

Elle Fanning艾兒芬妮化身70年代「超級芭比」出席Met Gala 2019 時尚奧斯卡

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

好萊塢, 紅毯, 造型, 茱兒芭莉摩, 李奧納多, 莉薩博內特, 珍妮佛洛佩茲, 基努李維, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

女生脫單必學！6個超強「曖昧訊號」，對象手到擒來

女生脫單必學！6個超強「曖昧訊號」，對象手到擒來

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女 日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖 從指尖跟上潮流！2020年度色「經典藍」光療美甲10款推薦 肌膚乾燥有解！皮膚科醫師：洗澡後要「拍乾」而不是擦乾 日本男性票選「女生最讓人反感的20種特徵」　娃娃音、「照騙」都不行 陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」 《PABLO》聖誕甜點讓人失心瘋　22顆大草莓佈滿蛋糕、還有夢幻白色山莓塔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面