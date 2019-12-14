90年代最直接呈現個人品味　明星穿帆布鞋、羊毛衣讓紅毯時尚零距離感　

時下的紅毯服裝十分強調魅力、戲劇性和時尚感，一套完整的紅毯造型往往需由團隊一起合作完成，包括設計師、品牌、造型師、公關、助手、妝髮、指甲……再加上數天時間的準備工作。不過這種情況並不是自古皆然，在Instagram、造型團隊甚至更早以前的「時尚警察」類節目出現之前，我們曾經歷過九〇年代那場誰都可以參加的時尚狂潮。

紅毯的歷史可以追溯到公元前458年的希臘悲劇三部曲《奧瑞斯提亞》，更不用說其他（未有好萊塢之前）王公貴族、高官顯要的歷史，但是在九〇年代它還不是現在這個模樣。首先，明星和時裝品牌之間沒有交易或權力競爭（儘管Giorgio Armani已開始向演員獻殷勤，但尚未成為慣例），就連瓊．瑞佛斯（Joan Rivers）那句邪惡的台詞「你穿誰的衣服？」都是到1995年後才成為主流。

總體來說，九〇年代是紅毯時尚最簡單輕鬆的時期。名人經常自己選擇服裝，表達個人的主張。茱兒芭莉摩Drew Barrymore在電影《真實一瞬間》的首映典禮穿奶油色開襟衫配仿舊牛仔褲；李奧納多狄卡皮歐Leonardo DiCaprio穿著被雨淋溼的衣服參加《帥哥嬌娃》首映會。

又或是1996年莉薩博內特（Lisa Bonet）以最酷的波西米亞風媽媽裝扮，帶著年幼女兒柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）一起出席首映禮；別忘了還有瑞凡費尼克斯（River Phoenix）在奧斯卡午餐會穿的羊毛衣。他們的打扮都彰顯了自己的品味，一種自由放任的時尚態度，讓大家看見個性、舒適和自在。

值得注意的是，紅地毯上還出現過真正的手提包，不是極簡包、裝飾性的手拿包或微型包，而是真正實用的手提袋，像是凱特摩絲（Kate Moss）、克莉絲蒂杜靈頓（Christy Turlington）和珍妮佛洛佩茲（J-Lo），都曾經把這種包包揹上紅地毯，裡頭裝著必需品。

鞋子也一樣偏向實用性，沒有剛從盒子裡拿出來的運動鞋或設計師運動鞋，基努李維（Keanu Reeves）穿著舊的高筒靴並騎著他的摩托車進場，薇諾娜瑞德（Winona Ryder）和葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）則愛穿Converse帆布鞋。

這些圖片掀起的懷舊風繼續充斥我們的社群動態（@90sanxiety），《Vogue》也以此文向那些輕鬆自在、叛逆耍酷毫不費力的九〇年代紅地毯代表人物致敬。

※BY SAM ROGERS, SANDY HSU, GAIL HSU

（完整文章請看VOGUE.com）



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