蠟燭燒完，2步驟清理法必學！讓漂亮蠟燭杯成為超有品味的居家裝飾

香氛蠟燭燒完，杯底還是會有殘餘的蠟，丟掉可惜，因為很多香氛蠟燭杯設計超有質感，如果能清理乾淨，可以當筆筒、花瓶、容器，變成極具品味風格的居家裝飾。這次我們請教香氛專家，如何將蠟燭燒完、杯中剩餘的蠟清理乾淨，讓燭杯再利用，步驟很簡單，只要在家就能執行，香氛控這樣實用的小知識怎麼能夠錯過。





前後比較

Step1. 將燭杯放在盆中，或是將排水孔塞關起來的洗手檯裡。將煮沸的熱水倒在燭杯外，水高要超過燭杯裡剩餘的蠟。

Step2. 浸泡10-15分鐘，將燭杯拿起來，接著拿餐巾紙將燭杯中剩餘的蠟擦拭掉，因為蠟已被軟化，所以非常好擦拭。

注意！千萬別把熱水直接倒在杯中，因為融化的蠟如果隨著水不下心流到水管裡，容易造成水管堵塞。

針對杯緣被燻黑的情況，也可以用這樣的方式處裡。

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）



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