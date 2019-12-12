瑞塔歐拉穿「開盲腸手術衣」走紅毯　腹肌變油膩三層肉太可惜

▲瑞塔歐拉穿挖腰小洋裝公開亮相，沒想到洋裝設計太高難度，讓腰間宛如掛著可怕三層肉。（圖／達志影像）



編輯／Rose

有「英版蕾哈娜」之稱的芮塔歐拉（Rita Ora），日前出席活動時穿著一件大挖腰洋裝現身，沒想到該件洋裝實在太高難度，就連已將身材練得超好、腹肌線條明顯的體態，仍明顯無法Hold住，反倒是成為「框起腰間肉」的可怕設計。

有網友看了照片後，開玩笑表示「準備要開盲腸」，也有人說像「瑪雅活人獻祭服」，更有人說「這真的很靠腰」，當然這點評絕非罵髒話，看了與秀場模特兒的對照圖，就會知道此言一點都不假。

▲瑞塔歐拉訓練有素的體態，肌肉線條明顯，但還是難以撐起這件大挖腰設計。（圖／達志影像）



瑞塔歐拉選穿的這件洋裝出自法國品牌Guy Laroche明年（2020）春夏系列，高領小洋裝以不對稱剪裁手法吸睛，包含單邊有袖、單邊挖腰、單腿開衩等，極盡所能的遊走在性感與危險邊緣之上。

▲瑞塔歐拉這件洋裝出自Guy Laroche的設計，與秀上女模比一比，真的要骨瘦如柴才能Hold住啊！（圖／翻攝官網）



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只是，瑞塔歐拉畢竟沒有秀場女模骨瘦如柴的體態，挑戰這件挖腰洋裝的任務，迅速宣告失敗，還是重摔慘敗。不過，看了圖就知道瑞塔與瑞塔的腹肌都盡力了，下次這種高難度的造型還是避開就是了。

▲瑞塔歐拉這件「靠腰」洋裝，拍照效果可能連她自己都不甘願。（圖／達志影像）